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В Коломне произошел взрыв

Ведомости

Вечером 2 марта в подмосковной Коломне произошел взрыв. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на администрацию города.

Там уточнили, что взрыв был слышен только в сельской части за Москвой-рекой. Деталей произошедшего не представили.

В социальных сетях распространились кадры, на которых очевидцы рассказывают, как взрыву предшествовал громкий свист, а после него появились дым и зарево. 

Позже в экстренных службах сообщили, что им не удалось обнаружить признаков взрыва. По информации ТАСС, это произошло в воздухе, взорваться мог беспилотник, но его обломки на земле найти пока не удалось. «С большой вероятностью, речь идет о беспилотнике», – сказал собеседник агентства в правоохранительных органах. В Telegram-канале «112» допустили, что взрыв могли спутать со звуком истребителя, а зарево – со светом от теплиц. 

28 февраля в подмосковной Коломне уже был обнаружен беспилотник. Он упал недалеко от станции «Газпрома» рядом с деревней Губастово. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предположил, что целью беспилотника был гражданский объект инфраструктуры, он в результате не пострадал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных