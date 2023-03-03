В Коломне произошел взрыв
Вечером 2 марта в подмосковной Коломне произошел взрыв. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на администрацию города.
Там уточнили, что взрыв был слышен только в сельской части за Москвой-рекой. Деталей произошедшего не представили.
В социальных сетях распространились кадры, на которых очевидцы рассказывают, как взрыву предшествовал громкий свист, а после него появились дым и зарево.
Позже в экстренных службах сообщили, что им не удалось обнаружить признаков взрыва. По информации ТАСС, это произошло в воздухе, взорваться мог беспилотник, но его обломки на земле найти пока не удалось. «С большой вероятностью, речь идет о беспилотнике», – сказал собеседник агентства в правоохранительных органах. В Telegram-канале «112» допустили, что взрыв могли спутать со звуком истребителя, а зарево – со светом от теплиц.
28 февраля в подмосковной Коломне уже был обнаружен беспилотник. Он упал недалеко от станции «Газпрома» рядом с деревней Губастово. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предположил, что целью беспилотника был гражданский объект инфраструктуры, он в результате не пострадал.