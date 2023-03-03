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СМИ сообщили об убийстве одного из разработчиков «Спутник V» в Москве

Ведомости

Убитым в результате бытовой ссоры на северо-западе Москвы 2 марта оказался сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Андрей Ботиков, занимавшийся созданием вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили ТАСС и «РИА Новости».

Об этом происшествии столичное управление Следственного комитета РФ сообщило сегодня утром. По версии следствия, 2 марта 29-летний молодой человек в ходе ссоры задушил ремнем 47-летнего хозяина квартиры, после чего скрылся с места происшествия. Молодой человек вскоре был задержан, в ходе допроса он признал вину, ему было предъявлено обвинение. 

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обвиняемый уже привлекался ранее за совершение тяжкого преступления.

Как рассказали «РИА Новости» в исследовательском центре, Ботиков был старшим научным сотрудником, соавтором патента на вакцину «Спутник V», его в числе прочих награждал президент РФ Владимир Путин за разработку препарата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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