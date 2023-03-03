СМИ сообщили об убийстве одного из разработчиков «Спутник V» в Москве
Убитым в результате бытовой ссоры на северо-западе Москвы 2 марта оказался сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Андрей Ботиков, занимавшийся созданием вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили ТАСС и «РИА Новости».
Об этом происшествии столичное управление Следственного комитета РФ сообщило сегодня утром. По версии следствия, 2 марта 29-летний молодой человек в ходе ссоры задушил ремнем 47-летнего хозяина квартиры, после чего скрылся с места происшествия. Молодой человек вскоре был задержан, в ходе допроса он признал вину, ему было предъявлено обвинение.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обвиняемый уже привлекался ранее за совершение тяжкого преступления.
Как рассказали «РИА Новости» в исследовательском центре, Ботиков был старшим научным сотрудником, соавтором патента на вакцину «Спутник V», его в числе прочих награждал президент РФ Владимир Путин за разработку препарата.