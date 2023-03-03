СМИ сообщили об убийстве одного из разработчиков «Спутник V» в Москве

Об этом происшествии столичное управление Следственного комитета РФ сообщило сегодня утром. По версии следствия, 2 марта 29-летний молодой человек в ходе ссоры задушил ремнем 47-летнего хозяина квартиры, после чего скрылся с места происшествия. Молодой человек вскоре был задержан, в ходе допроса он признал вину, ему было предъявлено обвинение.