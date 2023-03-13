Дефицит водителей большегрузов в России за пять лет увеличился с 15 до 21%
Дефицит водителей большегрузов в России за пять лет увеличился с 15 до 21%. По этой причине уже простаивает до 5% автопарков отдельных отечественных компаний, что в будущем может привести к нехватке транспорта для доставки грузов по всей стране. Об этом заявил «Ведомостям» исполнительный директор комитета по транспортной логистике «Деловой России» Юрий Волков.
По его мнению, отмена регионального патента поможет частично восполнить дефицит водителей в России, так как будет возможность привлечь к работе сотрудников из стран Средней Азии, в частности Узбекистана.
«Вопрос прорабатывается. Мы считаем, что может быть несколько вариантов итогового решения, которое с одной стороны поможет решить проблему дефицита кадров, а с другой стороны не разбалансирует рынок труда», – рассказал Волков.
Транспортный комитет ДР ранее обратился в правительство с просьбой отменить региональный патент для иностранных водителей (см. «Ведомости» от 13 марта).
Ускорить и упростить трудоустройство поможет также унификация водительских удостоверений, говорит Волков.
Сейчас в России с национальными правами можно работать только гражданам стран ЕАЭС. Остальным необходимо пройти обучение, медкомиссию, подготовить документы и заново сдать экзамен в ГИБДД. Это может занимать от 6 месяцев до года. «Внедрение единого стандарта водительских прав сократит временные и финансовые затраты на трудоустройство сотрудников», – пояснил Волков.
По данным Госкомстата Узбекистана, численность трудовых ресурсов в стране составила 19,5 млн человек по итогам 2022 г., а занятого населения – только 13,8 млн человек. Уровень занятости в стране составляет 68%, а число безработных достигает 1,3 млн, уровень безработицы — 8,6%. Средняя заработная плата водителя грузовика категории E в России составляет 115 тыс. руб., по данным SuperJob, в Узбекистане — 17 330 руб., согласно статистике BDEX.