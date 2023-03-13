Дефицит водителей большегрузов в России за пять лет увеличился с 15 до 21%. По этой причине уже простаивает до 5% автопарков отдельных отечественных компаний, что в будущем может привести к нехватке транспорта для доставки грузов по всей стране. Об этом заявил «Ведомостям» исполнительный директор комитета по транспортной логистике «Деловой России» Юрий Волков.