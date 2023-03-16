Армения сообщила о более 100 000 переехавших в страну россиян

Ранее 13 марта Керобонян отмечал, что у более чем 64 000 приехавших в Армению из РФ, Белоруссии и Украины с февраля 2022 г. по март 2023 г. фамилия оканчивается на «-ян». «То есть они армяне по происхождению», – сказал он.