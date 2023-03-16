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Общество

Армения сообщила о более 100 000 переехавших в страну россиян

Ведомости

В Армению переехали около 108 000 – 110 000 россиян в прошлом году, сообщил министр экономики страны Ваган Керобян в интервью «Ведомостям».

«Чистая релокация за 2022 г. – примерно 108 000–110 000 граждан. То есть столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание», – сказал он.

По его данным, в 2022 г. в Армении открылось около 2500 юрлиц с российскими участниками, а также 4000 ИП. Дополнительный приток средств клиентов в армянскую банковскую систему в прошлом году министр оценил в $3 млрд. Это позволило обеспечить примерно четверть всего прироста ВВП, подчеркнул Керобян.

«То есть из 12,6% (роста ВВП в 2022 г.) релокация создала более 3 процентных пунктов.», – сказал он.

Министр также отметил, что Россия и Армения полностью отказались от расчетов в долларах и евро. Рубль, по его оценке, сейчас слишком волатилен, поэтому армянский драм  сейчас выглядит более предпочтительным, но потенциал его использования в двусторонней торговле ограничен.

Ранее 13 марта Керобонян отмечал, что у более чем 64 000 приехавших в Армению из РФ, Белоруссии и Украины с февраля 2022 г. по март 2023 г. фамилия оканчивается на «-ян». «То есть они армяне по происхождению», – сказал он.

В конце декабря прошлого года Керобян заявил, что Армения должна сделать все, чтобы переехавшие и работающие россияне оставались в республике как можно дольше.

Ранее по теме: «Россия и Армения отказались от расчетов в долларах и евро»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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