Армения сообщила о более 100 000 переехавших в страну россиян
В Армению переехали около 108 000 – 110 000 россиян в прошлом году, сообщил министр экономики страны Ваган Керобян в интервью «Ведомостям».
«Чистая релокация за 2022 г. – примерно 108 000–110 000 граждан. То есть столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание», – сказал он.
По его данным, в 2022 г. в Армении открылось около 2500 юрлиц с российскими участниками, а также 4000 ИП. Дополнительный приток средств клиентов в армянскую банковскую систему в прошлом году министр оценил в $3 млрд. Это позволило обеспечить примерно четверть всего прироста ВВП, подчеркнул Керобян.
«То есть из 12,6% (роста ВВП в 2022 г.) релокация создала более 3 процентных пунктов.», – сказал он.
Министр также отметил, что Россия и Армения полностью отказались от расчетов в долларах и евро. Рубль, по его оценке, сейчас слишком волатилен, поэтому армянский драм сейчас выглядит более предпочтительным, но потенциал его использования в двусторонней торговле ограничен.
Ранее 13 марта Керобонян отмечал, что у более чем 64 000 приехавших в Армению из РФ, Белоруссии и Украины с февраля 2022 г. по март 2023 г. фамилия оканчивается на «-ян». «То есть они армяне по происхождению», – сказал он.
В конце декабря прошлого года Керобян заявил, что Армения должна сделать все, чтобы переехавшие и работающие россияне оставались в республике как можно дольше.