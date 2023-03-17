Калужанин получил штраф за призывы взрывать военные машины с буквой Z
Жителя Калужской области оштрафовали на 240 000 руб. за призывы взрывать военные автомобили с буквой Z – одним из символов военной операции на Украине. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на местное управление ФСБ.
Суд признал калужанина виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). «В результате рассмотрения уголовного дела по решению 2-м Западным окружным военным судом фигурант признан виновным в инкриминируемом деянии. Ему назначено наказание в виде выплаты штрафа в размере 240 000 руб.», – говорится в сообщении.
В УФСБ рассказали, что мужчина размещал в Telegram-чате «призывы к реализации агрессивно-насильственных действий, совершению терактов, причинению физического и имущественного ущерба неопределенной категории лиц». По оценкам управления, он это делал для «противодействия специальной военной операции». Житель Калуги признался в видеообращении, что призывал взрывать военные авто с литерой Z.
31 января фигуранта дела о поджоге военкомата в Нижневартовске Владислава Борисенко приговорили к 12 годам колонии и штрафу 6000 руб.