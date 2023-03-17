Газета
Общество

Калужанин получил штраф за призывы взрывать военные машины с буквой Z

Ведомости

Жителя Калужской области оштрафовали на 240 000 руб. за призывы взрывать военные автомобили с буквой Z – одним из символов военной операции на Украине. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на местное управление ФСБ.

Суд признал калужанина виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). «В результате рассмотрения уголовного дела по решению 2-м Западным окружным военным судом фигурант признан виновным в инкриминируемом деянии. Ему назначено наказание в виде выплаты штрафа в размере 240 000 руб.», – говорится в сообщении.

В УФСБ рассказали, что мужчина размещал в Telegram-чате «призывы к реализации агрессивно-насильственных действий, совершению терактов, причинению физического и имущественного ущерба неопределенной категории лиц». По оценкам управления, он это делал для «противодействия специальной военной операции». Житель Калуги признался в видеообращении, что призывал взрывать военные авто с литерой Z.

31 января фигуранта дела о поджоге военкомата в Нижневартовске Владислава Борисенко приговорили к 12 годам колонии и штрафу 6000 руб.

Ранее по теме: В России вынесен приговор за поджог военкомата по статье «теракт»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных