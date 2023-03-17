Калужанин получил штраф за призывы взрывать военные машины с буквой Z

В УФСБ рассказали, что мужчина размещал в Telegram-чате «призывы к реализации агрессивно-насильственных действий, совершению терактов, причинению физического и имущественного ущерба неопределенной категории лиц». По оценкам управления, он это делал для «противодействия специальной военной операции». Житель Калуги признался в видеообращении, что призывал взрывать военные авто с литерой Z.