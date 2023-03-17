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Общество

Индия ввела ограничение на пребывание туристов из России в 180 дней в году

Ведомости

Индия обновила для граждан России правила пребывания в стране по электронным туристическим визам, теперь суммарная продолжительность пребывания в течение одного года не должна превышать 180 дней, сообщила пресс-служба посольства России в Индии в Telegram-канале.

В посольстве уточнили, что разъяснения новых правил о сроках действия электронных виз представило Бюро иммиграции министерства внутренних дел Индии.

«В частности, период непрерывного пребывания на территории Индии для граждан России по электронным туристическим визам не должен превышать 90 дней, а суммарная продолжительность пребывания в течение одного календарного года не должна превышать 180 дней», – говорится в сообщении.

В посольстве РФ в Индии добавили, что изменения распространяются на уже выданные электронные визы и порекомендовали гражданам России обновить ранее оформленные документы.

Как пояснил ТАСС, прежде суммарная продолжительность пребывания в Индии не ограничивалась. По электронной туристической визе в стране можно было оставаться и более 180 дней в году, но также не более 90 дней подряд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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