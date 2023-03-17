Индия ввела ограничение на пребывание туристов из России в 180 дней в году
Индия обновила для граждан России правила пребывания в стране по электронным туристическим визам, теперь суммарная продолжительность пребывания в течение одного года не должна превышать 180 дней, сообщила пресс-служба посольства России в Индии в Telegram-канале.
В посольстве уточнили, что разъяснения новых правил о сроках действия электронных виз представило Бюро иммиграции министерства внутренних дел Индии.
«В частности, период непрерывного пребывания на территории Индии для граждан России по электронным туристическим визам не должен превышать 90 дней, а суммарная продолжительность пребывания в течение одного календарного года не должна превышать 180 дней», – говорится в сообщении.
В посольстве РФ в Индии добавили, что изменения распространяются на уже выданные электронные визы и порекомендовали гражданам России обновить ранее оформленные документы.
Как пояснил ТАСС, прежде суммарная продолжительность пребывания в Индии не ограничивалась. По электронной туристической визе в стране можно было оставаться и более 180 дней в году, но также не более 90 дней подряд.