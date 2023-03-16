Газета
Политика

Посол России опроверг сообщения о присоединении Индии к потолку цен на нефть

Ведомости

Публикации СМИ о якобы присоединении Индии к потолку цен на нефть являются вбросом. Такое заявление сделал посол России в Индии Денис Алипов в эфире программы «Соловьев Live».

«Могу сказать, что Индия не является участником механизма ценового потолка на российскую нефть», — подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).

Алипов напомнил, что Индия неоднократно высказывала сомнения об эффективности этого ограничения. Он добавил, что страна «исходит из своих потребностей, а не из желания или нежелания чего-то США».

При этом посол отказался раскрывать цену, по которой Нью-Дели закупает нефть у Москвы, сославшись на коммерческую тайну. По его словам, обнародование такой информации «навредило бы и России, и Индии».

12 марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Индия не будет нарушать западные санкции в отношении России, включая потолок цен на нефть. По информации агентства, индийские власти попросили банки и трейдеров соблюдать правила. Однако 14 марта источник в министерстве нефти и газа Индии опроверг Reuters соблюдение Индией ограничения.

Комментируя публикацию западного издания, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ориентируется не на сообщения информагентств, а прежде всего на контакты с Индией.

Потолок цен на нефть в размере $60 за баррель, согласованный странами ЕС, вступил в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны ЕС. Для нефтепродуктов ограничение начало действовать с 5 февраля. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия. 

В ответ на ценовой потолок президент РФ Владимир Путин запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Согласно указу, мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Запрет вступил в силу 1 февраля 2023 г., по нефтепродуктам дату дополнительно определит правительство России.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных