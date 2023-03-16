Посол России опроверг сообщения о присоединении Индии к потолку цен на нефть

В ответ на ценовой потолок президент РФ Владимир Путин запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Согласно указу, мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Запрет вступил в силу 1 февраля 2023 г., по нефтепродуктам дату дополнительно определит правительство России.