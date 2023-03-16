Посол России опроверг сообщения о присоединении Индии к потолку цен на нефть
Публикации СМИ о якобы присоединении Индии к потолку цен на нефть являются вбросом. Такое заявление сделал посол России в Индии Денис Алипов в эфире программы «Соловьев Live».
«Могу сказать, что Индия не является участником механизма ценового потолка на российскую нефть», — подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).
Алипов напомнил, что Индия неоднократно высказывала сомнения об эффективности этого ограничения. Он добавил, что страна «исходит из своих потребностей, а не из желания или нежелания чего-то США».
При этом посол отказался раскрывать цену, по которой Нью-Дели закупает нефть у Москвы, сославшись на коммерческую тайну. По его словам, обнародование такой информации «навредило бы и России, и Индии».
12 марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Индия не будет нарушать западные санкции в отношении России, включая потолок цен на нефть. По информации агентства, индийские власти попросили банки и трейдеров соблюдать правила. Однако 14 марта источник в министерстве нефти и газа Индии опроверг Reuters соблюдение Индией ограничения.
Комментируя публикацию западного издания, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ориентируется не на сообщения информагентств, а прежде всего на контакты с Индией.
Потолок цен на нефть в размере $60 за баррель, согласованный странами ЕС, вступил в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны ЕС. Для нефтепродуктов ограничение начало действовать с 5 февраля. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.
В ответ на ценовой потолок президент РФ Владимир Путин запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Согласно указу, мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Запрет вступил в силу 1 февраля 2023 г., по нефтепродуктам дату дополнительно определит правительство России.