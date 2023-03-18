Газета
Общество

Путин смягчил требования к идентификации при покупках в иностранных интернет-магазинах

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам оплачивать покупки в иностранных интернет-магазинах стоимостью до 15 000 руб. без прохождения идентификации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующие поправки вносятся в ст. 7 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Сейчас без прохождения идентификации жители России могут делать покупки в зарегистрированных на территории РФ интернет-магазинах, для совершения аналогичной операции в зарубежном интернет-магазине необходимо пройти либо упрощенную идентификацию, либо идентификацию с личной явкой в отделение банка. Поправка в закон позволит совершать покупки на сумму 15 000 руб. или эквивалентную сумму в иностранной валюте без идентификации - за исключением случаев, когда у банка возникнут подозрения в отмывании доходов или финансировании терроризма, и в случаях, когда получателем является физическое лицо, НКО (кроме религиозных, благотворительных организаций и др.), и в других установленных правительством исключительных случаях.

Законопроект, предусматривающий эти поправки, был внесен в нижнюю палату парламента первым зампредом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андреем Луговым (ЛДПР) в октябре 2022 г. В пояснительной записке к документу он отмечал, что в связи с геополитической ситуацией у россиян все чаще стали возникать проблемы с покупками в иностранных интернет-магазинах. «Принятие предлагаемых поправок даст возможность предоставить гражданам альтернативные способы оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах и оптимизировать административную нагрузку на банки, связанную с проведением процедур идентификации/упрощенной идентификации», – отмечал автор. Также в документе отмечалось, что у кредитных организаций сохранится обязанность по выявлению подозрительных операций, совершаемых в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных