Путин смягчил требования к идентификации при покупках в иностранных интернет-магазинах

Соответствующие поправки вносятся в ст. 7 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Сейчас без прохождения идентификации жители России могут делать покупки в зарегистрированных на территории РФ интернет-магазинах, для совершения аналогичной операции в зарубежном интернет-магазине необходимо пройти либо упрощенную идентификацию, либо идентификацию с личной явкой в отделение банка. Поправка в закон позволит совершать покупки на сумму 15 000 руб. или эквивалентную сумму в иностранной валюте без идентификации - за исключением случаев, когда у банка возникнут подозрения в отмывании доходов или финансировании терроризма, и в случаях, когда получателем является физическое лицо, НКО (кроме религиозных, благотворительных организаций и др.), и в других установленных правительством исключительных случаях.