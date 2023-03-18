Путин смягчил требования к идентификации при покупках в иностранных интернет-магазинах
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам оплачивать покупки в иностранных интернет-магазинах стоимостью до 15 000 руб. без прохождения идентификации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Соответствующие поправки вносятся в ст. 7 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Сейчас без прохождения идентификации жители России могут делать покупки в зарегистрированных на территории РФ интернет-магазинах, для совершения аналогичной операции в зарубежном интернет-магазине необходимо пройти либо упрощенную идентификацию, либо идентификацию с личной явкой в отделение банка. Поправка в закон позволит совершать покупки на сумму 15 000 руб. или эквивалентную сумму в иностранной валюте без идентификации - за исключением случаев, когда у банка возникнут подозрения в отмывании доходов или финансировании терроризма, и в случаях, когда получателем является физическое лицо, НКО (кроме религиозных, благотворительных организаций и др.), и в других установленных правительством исключительных случаях.
Законопроект, предусматривающий эти поправки, был внесен в нижнюю палату парламента первым зампредом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андреем Луговым (ЛДПР) в октябре 2022 г. В пояснительной записке к документу он отмечал, что в связи с геополитической ситуацией у россиян все чаще стали возникать проблемы с покупками в иностранных интернет-магазинах. «Принятие предлагаемых поправок даст возможность предоставить гражданам альтернативные способы оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах и оптимизировать административную нагрузку на банки, связанную с проведением процедур идентификации/упрощенной идентификации», – отмечал автор. Также в документе отмечалось, что у кредитных организаций сохранится обязанность по выявлению подозрительных операций, совершаемых в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма.