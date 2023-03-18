Спасатели ликвидировали пожар на химическом предприятии в Долгопрудном
Спасатели МЧС ликвидировали пожар, возникший на предприятии «Тонкий органический синтез» в подмосковном Долгопрудном, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Возгорание обнаружено на предприятии по адресу: Лихачевский проезд, дом 5В. «Горит цистерна для хранения таллового масла объемом 12 кубометров. В результате пожара пострадал один работник», – сказал собеседник агентства.
Пожар возник на площади 50 кв. м в цистерне с талловым маслом. Возгоранию был присвоен третий ранг опасности, один человек пострадал.
В конце февраля на складе производителя химических реагентов, лабораторного оборудования и мебели «Крезол» в Уфе возник пожар на площади 200 кв. м, об этом сообщало региональное управление МЧС.
В конце января Zebra.tv сообщало, что во Владимире сгорел цех производителя полиуретанов «Владипур». Площадь пожара составила 300 кв. м.