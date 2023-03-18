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Спасатели ликвидировали пожар на химическом предприятии в Долгопрудном

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Спасатели МЧС ликвидировали пожар, возникший на предприятии «Тонкий органический синтез» в подмосковном Долгопрудном, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Возгорание обнаружено на предприятии по адресу: Лихачевский проезд, дом 5В. «Горит цистерна для хранения таллового масла объемом 12 кубометров. В результате пожара пострадал один работник», – сказал собеседник агентства.

Пожар возник на площади 50 кв. м в цистерне с талловым маслом. Возгоранию был присвоен третий ранг опасности, один человек пострадал.

В конце февраля на складе производителя химических реагентов, лабораторного оборудования и мебели «Крезол» в Уфе возник пожар на площади 200 кв. м, об этом сообщало региональное управление МЧС.

В конце января Zebra.tv сообщало, что во Владимире сгорел цех производителя полиуретанов «Владипур». Площадь пожара составила 300 кв. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных