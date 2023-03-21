«Коммерсантъ» предупредил о повышении цен на рис до 30% из-за неурожая

Уточняется, что причиной стали неблагоприятные условия в Краснодарском крае, где выращивается основной объем риса. Дело в том, что в апреле 2022 г. на Федоровском гидроузле произошла авария, в результате которой обрушилась дамба и было нарушено водоснабжение посевных площадей. По оценкам Национального рисового союза, площадь рисовых чеков сократилась со 119 000 до 92 000 га, а валовый сбор риса снизился на 24% до 650 000 т.