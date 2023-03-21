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«Коммерсантъ» предупредил о повышении цен на рис до 30% из-за неурожая

Ведомости

Производители рисовой крупы уведомили торговые сети о повышении цен до 30% из-за проблем с урожаем. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди поставщиков.

Уточняется, что причиной стали неблагоприятные условия в Краснодарском крае, где выращивается основной объем риса. Дело в том, что в апреле 2022 г. на Федоровском гидроузле произошла авария, в результате которой обрушилась дамба и было нарушено водоснабжение посевных площадей. По оценкам Национального рисового союза, площадь рисовых чеков сократилась со 119 000 до 92 000 га, а валовый сбор риса снизился на 24% до 650 000 т.

В «Ленте» подтвердили повышение цен на 15-30% в зависимости от производителя. По словам другого источника, цены поднимутся с 27 марта, а само повышение составит 8-19%. Еще один собеседник издания сообщил, что цены на рис повысятся минимум на 10%. По данным Росстата, в феврале прошлого года средняя стоимость риса в рознице составляла 108,8 руб. за 1 кг. 

Как отметил исполнительный директор Национального рисового союза Михаил Радченко, сейчас в России достаточно риса из-за запрета на экспорт продукции, а предпосылок на рост оптовых цен нет. Однако качество риса могло снизиться на фоне поздней уборки урожая, это может отразиться на выработке крупы, добавил Радченко. 

Между тем в Минсельхозе подчеркнули, что качество риса и объем прошлогоднего урожая полностью соответствуют потребностям российских переработчиков. В ведомстве исключили предпосылки для роста цен на сырье и крупы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных