«Коммерсантъ» предупредил о повышении цен на рис до 30% из-за неурожая
Производители рисовой крупы уведомили торговые сети о повышении цен до 30% из-за проблем с урожаем. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди поставщиков.
Уточняется, что причиной стали неблагоприятные условия в Краснодарском крае, где выращивается основной объем риса. Дело в том, что в апреле 2022 г. на Федоровском гидроузле произошла авария, в результате которой обрушилась дамба и было нарушено водоснабжение посевных площадей. По оценкам Национального рисового союза, площадь рисовых чеков сократилась со 119 000 до 92 000 га, а валовый сбор риса снизился на 24% до 650 000 т.
В «Ленте» подтвердили повышение цен на 15-30% в зависимости от производителя. По словам другого источника, цены поднимутся с 27 марта, а само повышение составит 8-19%. Еще один собеседник издания сообщил, что цены на рис повысятся минимум на 10%. По данным Росстата, в феврале прошлого года средняя стоимость риса в рознице составляла 108,8 руб. за 1 кг.
Как отметил исполнительный директор Национального рисового союза Михаил Радченко, сейчас в России достаточно риса из-за запрета на экспорт продукции, а предпосылок на рост оптовых цен нет. Однако качество риса могло снизиться на фоне поздней уборки урожая, это может отразиться на выработке крупы, добавил Радченко.
Между тем в Минсельхозе подчеркнули, что качество риса и объем прошлогоднего урожая полностью соответствуют потребностям российских переработчиков. В ведомстве исключили предпосылки для роста цен на сырье и крупы.