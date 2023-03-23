Чехия продлила запрет на выдачу виз россиянам и белорусам
Чехия решила продлить запрет на выдачу россиянам и белорусам виз до марта 2024 г. Об этом сообщили на сайте правительства республики.
Кабинет министров также утвердил расширение ограничений, – теперь разрешение на въезд нельзя получить даже тем гражданам России и Белоруссии, у которых есть другое гражданство. При этом, Чехия будет предоставлять визы и разрешения на долговременное проживание россиянам и белорусам лишь по гуманитарным соображениям.
Республика прекратила выдачу виз и видов на жительство (ВНЖ) в июне 2022 г. Тогда такую меру объяснили «защитой внешнеполитических интересов Чехии». 21 августа того же года в парламенте страны выступили за прекращение всеми странами Евросоюза выдачи разрешений на въезд гражданам России.
Позже, после встречи министров иностранных дел стран ЕС, в союзе согласовали прекращение упрощенной выдачи шенгенских виз.
Сейчас выдачу виз россиянам уже прекратили Чехия, Эстония, Латвия и Литва. Дания и Нидерланды перестали оформлять краткосрочные визы. Финляндия уменьшила количество выдаваемых туристических виз гражданам России, а Эстония решила закрыть границы для россиян с визами, которые были выданы республикой.
В августе прошлого года канцлер Германии Олаф Шольц заявил о несогласии с визовым запретом для российских граждан. Также не поддержали ограничения на выдачу туристических виз власти Кипра и Греции.