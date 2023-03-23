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Чехия продлила запрет на выдачу виз россиянам и белорусам

Ведомости

Чехия решила продлить запрет на выдачу россиянам и белорусам виз до марта 2024 г. Об этом сообщили на сайте правительства республики.

Кабинет министров также утвердил расширение ограничений, – теперь разрешение на въезд нельзя получить даже тем гражданам России и Белоруссии, у которых есть другое гражданство. При этом, Чехия будет предоставлять визы и разрешения на долговременное проживание россиянам и белорусам лишь по гуманитарным соображениям.

Республика прекратила выдачу виз и видов на жительство (ВНЖ) в июне 2022 г. Тогда такую меру объяснили «защитой внешнеполитических интересов Чехии». 21 августа того же года в парламенте страны выступили за прекращение всеми странами Евросоюза выдачи разрешений на въезд гражданам России.

Позже, после встречи министров иностранных дел стран ЕС, в союзе согласовали прекращение упрощенной выдачи шенгенских виз.

Ранее по теме: В парламенте Чехии поддержали идею запрета выдачи виз россиянам

Сейчас выдачу виз россиянам уже прекратили Чехия, Эстония, Латвия и Литва. Дания и Нидерланды перестали оформлять краткосрочные визы. Финляндия уменьшила количество выдаваемых туристических виз гражданам России, а Эстония решила закрыть границы для россиян с визами, которые были выданы республикой.

В августе прошлого года канцлер Германии Олаф Шольц заявил о несогласии с визовым запретом для российских граждан. Также не поддержали ограничения на выдачу туристических виз власти Кипра и Греции.

Ранее по теме: Польша в несколько раз сократила выдачу виз россиянам

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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