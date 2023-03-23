Чехия продлила запрет на выдачу виз россиянам и белорусам

Кабинет министров также утвердил расширение ограничений, – теперь разрешение на въезд нельзя получить даже тем гражданам России и Белоруссии, у которых есть другое гражданство. При этом, Чехия будет предоставлять визы и разрешения на долговременное проживание россиянам и белорусам лишь по гуманитарным соображениям.