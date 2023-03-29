Володин: индексация социальных пенсий с 1 апреля обеспечит их рост выше темпа инфляции

17 марта правительство РФ утвердило повышение пенсий на 3,3% с 1 апреля. В апреле 2022 г. социальную пенсию планово проиндексировали на 8,6%, а в июне прошла внеплановая индексация еще на 10%. В ходе отчета о работе правительства за 2022 г. премьер-министр Михаил Мишустин обратил внимание, что благодаря этому социальные пенсии в России за год увеличились более чем на 13,5%.