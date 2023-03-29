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Володин: индексация социальных пенсий с 1 апреля обеспечит их рост выше темпа инфляции

Ведомости

Индексация социальных пенсий в России на 3,3% с 1 апреля обеспечит их рост выше темпа инфляции. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законы, которые вступают в силу в апреле.

«Социальные пенсии повысят на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%. Таким образом, рост будет выше темпа инфляции», — приводит его слова пресс-служба Госдумы.

Володин отметил, что изменения коснутся около 4 млн пенсионеров. В Госдуме уточнили, что повышение социальных пенсий произойдет автоматически. Там напомнили, что выплату получают граждане, у которых нет достаточного трудового стажа для страховой пенсии.

17 марта правительство РФ утвердило повышение пенсий на 3,3% с 1 апреля. В апреле 2022 г. социальную пенсию планово проиндексировали на 8,6%, а в июне прошла внеплановая индексация еще на 10%. В ходе отчета о работе правительства за 2022 г. премьер-министр Михаил Мишустин обратил внимание, что благодаря этому социальные пенсии в России за год увеличились более чем на 13,5%.

Ранее в Минтруде пояснили, что социальные пенсии вырастут по аналогии с прожиточным минимумом (ПМ). С 1 января он увеличился на 3,3% до 14 375 руб. Заместитель министра труда и социальной защиты – статс-секретарь Андрей Пудов уточнил, что за год социальная пенсия увеличится на 13,6%, ее рост превысит фактическую инфляцию за 2022 г. (11,9%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных