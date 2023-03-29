Володин: индексация социальных пенсий с 1 апреля обеспечит их рост выше темпа инфляции
Индексация социальных пенсий в России на 3,3% с 1 апреля обеспечит их рост выше темпа инфляции. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законы, которые вступают в силу в апреле.
«Социальные пенсии повысят на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%. Таким образом, рост будет выше темпа инфляции», — приводит его слова пресс-служба Госдумы.
Володин отметил, что изменения коснутся около 4 млн пенсионеров. В Госдуме уточнили, что повышение социальных пенсий произойдет автоматически. Там напомнили, что выплату получают граждане, у которых нет достаточного трудового стажа для страховой пенсии.
17 марта правительство РФ утвердило повышение пенсий на 3,3% с 1 апреля. В апреле 2022 г. социальную пенсию планово проиндексировали на 8,6%, а в июне прошла внеплановая индексация еще на 10%. В ходе отчета о работе правительства за 2022 г. премьер-министр Михаил Мишустин обратил внимание, что благодаря этому социальные пенсии в России за год увеличились более чем на 13,5%.
Ранее в Минтруде пояснили, что социальные пенсии вырастут по аналогии с прожиточным минимумом (ПМ). С 1 января он увеличился на 3,3% до 14 375 руб. Заместитель министра труда и социальной защиты – статс-секретарь Андрей Пудов уточнил, что за год социальная пенсия увеличится на 13,6%, ее рост превысит фактическую инфляцию за 2022 г. (11,9%).