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Общество

Нетаньяху: для граждан Израиля введут безвизовый въезд в США в сентябре

Ведомости

Граждане Израиля смогут въезжать в США без предварительного получения визы с сентября 2023 г., сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Как и обещали, все законодательные требования для освобождения израильтян от необходимости получать визу на въезд в США успешно выполнены. В ближайшие несколько месяцев мы выполним дополнительные требования, и в сентябре 2023 г. государство Израиль, как ожидается, присоединится к списку стран, гражданам которых не требуются визы для въезд в США», – написал премьер в своем аккаунте Twitter.

Нетаньяху также поблагодарил председателя коалиции Офира Каца, спикера кнессета (парламента Израиля) Амира Охана и руководителя Совета национальной безопасности Цахи Ханегби за «быстрое и эффективное продвижение проекта» безвиза.

Сейчас программа безвизового въезда в США работает для граждан Австралии, Чехии, Великобритании, Литвы, Латвии, Польши, Южной Кореи и др. При этом для въезда необходима электронная система авторизации въезда (ESTA), но ее получение не всегда гарантирует въезд на территорию страны.

Например, могут отказать тем гражданам, у которых имеется судимость, в случае посещения Ирана, Ирака, Судана, Сирии, Ливии, Сомали или Йемена с 1 марта 2011 г., а также при имении двойного гражданства Ирана, Ирака, Судана или Сирии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных