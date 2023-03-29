Нетаньяху: для граждан Израиля введут безвизовый въезд в США в сентябре

«Как и обещали, все законодательные требования для освобождения израильтян от необходимости получать визу на въезд в США успешно выполнены. В ближайшие несколько месяцев мы выполним дополнительные требования, и в сентябре 2023 г. государство Израиль, как ожидается, присоединится к списку стран, гражданам которых не требуются визы для въезд в США», – написал премьер в своем аккаунте Twitter.