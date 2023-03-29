Нетаньяху: для граждан Израиля введут безвизовый въезд в США в сентябре
Граждане Израиля смогут въезжать в США без предварительного получения визы с сентября 2023 г., сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
«Как и обещали, все законодательные требования для освобождения израильтян от необходимости получать визу на въезд в США успешно выполнены. В ближайшие несколько месяцев мы выполним дополнительные требования, и в сентябре 2023 г. государство Израиль, как ожидается, присоединится к списку стран, гражданам которых не требуются визы для въезд в США», – написал премьер в своем аккаунте Twitter.
Нетаньяху также поблагодарил председателя коалиции Офира Каца, спикера кнессета (парламента Израиля) Амира Охана и руководителя Совета национальной безопасности Цахи Ханегби за «быстрое и эффективное продвижение проекта» безвиза.
Сейчас программа безвизового въезда в США работает для граждан Австралии, Чехии, Великобритании, Литвы, Латвии, Польши, Южной Кореи и др. При этом для въезда необходима электронная система авторизации въезда (ESTA), но ее получение не всегда гарантирует въезд на территорию страны.
Например, могут отказать тем гражданам, у которых имеется судимость, в случае посещения Ирана, Ирака, Судана, Сирии, Ливии, Сомали или Йемена с 1 марта 2011 г., а также при имении двойного гражданства Ирана, Ирака, Судана или Сирии.