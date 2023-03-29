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Громкий хлопок в Ростове губернатор объяснил переходом самолета на сверхзвуковой режим

Ведомости

Громкий хлопок в Ростовской области был связан с переходом самолета на сверхзвуковую скорость. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев.

«Работает наша авиация. Громкий хлопок был слышен при переходе самолета на сверхзвуковой режим полета. Прошу сохранять спокойствие», – сказано в сообщении.

Ранее в Telegram-каналах распространились сообщения и видео со звуком взрыва. Очевидцы писали, что после этого сработали сигнализации у машин, а в домах задрожали стекла.

Сейчас в Ростовской области действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах – в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Брянской, Воронежской и Белгородской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных