Громкий хлопок в Ростове губернатор объяснил переходом самолета на сверхзвуковой режим
Громкий хлопок в Ростовской области был связан с переходом самолета на сверхзвуковую скорость. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев.
«Работает наша авиация. Громкий хлопок был слышен при переходе самолета на сверхзвуковой режим полета. Прошу сохранять спокойствие», – сказано в сообщении.
Ранее в Telegram-каналах распространились сообщения и видео со звуком взрыва. Очевидцы писали, что после этого сработали сигнализации у машин, а в домах задрожали стекла.
Сейчас в Ростовской области действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах – в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Брянской, Воронежской и Белгородской областях.