Распространение наркотиков иностранными спецслужбами отнесено к угрозам нацбезопасности

К числу других таких угроз стратегия, принятая в 2020 г., относит также либерализацию и легализацию наркотиков в нарушение международных нормативных правовых актов, легализацию использования каннабиса в рекреационных целях и появление новых видов наркотиков и формирования рынков их сбыта, незаконный оборот наркотиков организованными преступными группами, использование новейших финансовых инструментов в целях отмывания полученных от оборота наркотиков доходов и др.