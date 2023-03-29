Распространение наркотиков иностранными спецслужбами отнесено к угрозам нацбезопасности
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Стратегию государственной антинаркотической политики на период до 2030 г. Теперь причастность зарубежных спецслужб и экстремистских организаций к незаконному производству и контрабанде наркотиков причисляется к угрозам нацбезопасности в сфере оборота наркотиков.
В соответствующий перечень угроз в стратегии указом добавляется «деятельность специальных служб и экстремистских, в том числе националистических, организаций иностранных государств, причастных к незаконному производству и контрабанде наркотиков, а также к их незаконному распространению в РФ».
К числу других таких угроз стратегия, принятая в 2020 г., относит также либерализацию и легализацию наркотиков в нарушение международных нормативных правовых актов, легализацию использования каннабиса в рекреационных целях и появление новых видов наркотиков и формирования рынков их сбыта, незаконный оборот наркотиков организованными преступными группами, использование новейших финансовых инструментов в целях отмывания полученных от оборота наркотиков доходов и др.
Другое изменение, введенное указом президента, касается мер по сокращению числа больных наркоманией. Теперь к ним также относится совершенствование механизмов социальной реабилитации и ресоциализации таких пациентов.
Кроме того, из подпункта, касающегося развития двустороннего сотрудничества в области противодействия незаконному обороту наркотиков, исключается сотрудничество со странами Северной Америки. Сотрудничество же со странами Европы заменено на сотрудничество с «заинтересованными государствами Европы».