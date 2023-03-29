Газета
Общество

Распространение наркотиков иностранными спецслужбами отнесено к угрозам нацбезопасности

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Стратегию государственной антинаркотической политики на период до 2030 г. Теперь причастность зарубежных спецслужб и экстремистских организаций к незаконному производству и контрабанде наркотиков причисляется к угрозам нацбезопасности в сфере оборота наркотиков.

В соответствующий перечень угроз в стратегии указом добавляется «деятельность специальных служб и экстремистских, в том числе националистических, организаций иностранных государств, причастных к незаконному производству и контрабанде наркотиков, а также к их незаконному распространению в РФ».

К числу других таких угроз стратегия, принятая в 2020 г., относит также либерализацию и легализацию наркотиков в нарушение международных нормативных правовых актов, легализацию использования каннабиса в рекреационных целях и появление новых видов наркотиков и формирования рынков их сбыта, незаконный оборот наркотиков организованными преступными группами, использование новейших финансовых инструментов в целях отмывания  полученных от оборота наркотиков доходов и др.

Другое изменение, введенное указом президента, касается мер по сокращению числа больных наркоманией. Теперь к ним также относится совершенствование механизмов социальной реабилитации и ресоциализации таких пациентов.

Кроме того, из подпункта, касающегося развития двустороннего сотрудничества в области противодействия незаконному обороту наркотиков, исключается сотрудничество со странами Северной Америки. Сотрудничество же со странами Европы заменено на сотрудничество с «заинтересованными государствами Европы».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных