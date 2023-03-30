Лия Ахеджакова заявила об увольнении из «Современника» по собственному желанию

После начала спецоперации Ахеджакова неоднократно критиковала боевые действия на Украине. В «Современнике» она работала с 1977 г. Согласно данным на сайте театра, Ахеджакова была задействована в спектаклях «Крутой маршрут», «Первый хлеб» и «Игра в джин».