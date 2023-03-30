Лия Ахеджакова заявила об увольнении из «Современника» по собственному желанию
Народная артистка России Лия Ахеджакова написала заявление об увольнении из театра «Современник» по собственному желанию. Об этом она сообщила «Новой газете» (лишена свидетельства о регистрации в качестве СМИ).
В Telegram-канале издания уточняется, что актриса ушла из театра еще 10 марта. Ахеджакова добавила, что теперь планирует заниматься гастрольной деятельностью. Уезжать из России она не собирается.
Недавно Ахеджакова сыграла в спектакле по пьесе Людмилы Улицкой «Мой внук Вениамин», пишет «Новая газета». В конце 2022 г. спектакль был отменен в Санкт-Петербурге. Отмечается, что актрисе поступило еще несколько предложений по гастрольным поездкам.
9 марта «Новая газета» опубликовала открытое письмо Ахеджаковой, в котором та попрощалась со сценой «Современника». Позже в театре опровергли информацию об увольнении актрисы. «Лия Меджидовна Ахеджакова не уволена и является актрисой театра «Современник», — сказал представитель театра.
После начала спецоперации Ахеджакова неоднократно критиковала боевые действия на Украине. В «Современнике» она работала с 1977 г. Согласно данным на сайте театра, Ахеджакова была задействована в спектаклях «Крутой маршрут», «Первый хлеб» и «Игра в джин».
Последний спектакль с ее участием был отменен 8 февраля. Ахеджакова утверждала, что убрать постановку из репертуара директору театра Юрию Кравецу пришлось из-за «гневных писем» в адрес актрисы. Также такую рекомендацию ему дали в депкульте Москвы, добавила артистка.