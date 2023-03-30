Газета
Общество

Лия Ахеджакова заявила об увольнении из «Современника» по собственному желанию

Ведомости

Народная артистка России Лия Ахеджакова написала заявление об увольнении из театра «Современник» по собственному желанию. Об этом она сообщила «Новой газете» (лишена свидетельства о регистрации в качестве СМИ).

В Telegram-канале издания уточняется, что актриса ушла из театра еще 10 марта. Ахеджакова добавила, что теперь планирует заниматься гастрольной деятельностью. Уезжать из России она не собирается.

Недавно Ахеджакова сыграла в спектакле по пьесе Людмилы Улицкой «Мой внук Вениамин», пишет «Новая газета». В конце 2022 г. спектакль был отменен в Санкт-Петербурге. Отмечается, что актрисе поступило еще несколько предложений по гастрольным поездкам.

9 марта «Новая газета» опубликовала открытое письмо Ахеджаковой, в котором та попрощалась со сценой «Современника». Позже в театре опровергли информацию об увольнении актрисы. «Лия Меджидовна Ахеджакова не уволена и является актрисой театра «Современник», — сказал представитель театра.

После начала спецоперации Ахеджакова неоднократно критиковала боевые действия на Украине. В «Современнике» она работала с 1977 г. Согласно данным на сайте театра, Ахеджакова была задействована в спектаклях «Крутой маршрут», «Первый хлеб» и «Игра в джин».

Последний спектакль с ее участием был отменен 8 февраля. Ахеджакова утверждала, что убрать постановку из репертуара директору театра Юрию Кравецу пришлось из-за «гневных писем» в адрес актрисы. Также такую рекомендацию ему дали в депкульте Москвы, добавила артистка. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных