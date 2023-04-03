На Байкале произошло землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение силой в 5-6 баллов ощутили жители Петропавловска-Камчатского. Около получаса несколько микрорайонов города оставались без света, сообщили в пресс-службе «Камчатскэнерго». Также толчок силой 2-3 балла ощутили жители Северо-Курильска. Данных о пострадавших и разрушениях также нет.