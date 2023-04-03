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На Байкале произошло землетрясение магнитудой 4,6

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В районе озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 4,6, следует из данных Единой геофизической службы РАН.

Глубина составила 10 км. Руководитель Байкальского филиала службы Елена Кобелева в разговоре с «РИА Новости» уточнила, что эпицентр землетрясения находился примерно в 20 км к югу от поселка Еланцы. Его интенсивность составила 6,4 балла. 

В Иркутске толчок ощущался в 3-4 балла, уточнили в службе РАН. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. 

Ранее сегодня землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Камчатки. Эпицентр находился в акватории Авачинского залива в 44 км южнее Петропавловска-Камчатского. По данным МЧС, угроза цунами отсутствует. Информации о пострадавших и разрушениях не приводится.

Землетрясение силой в 5-6 баллов ощутили жители Петропавловска-Камчатского. Около получаса несколько микрорайонов города оставались без света, сообщили в пресс-службе «Камчатскэнерго». Также толчок силой 2-3 балла ощутили жители Северо-Курильска. Данных о пострадавших и разрушениях также нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных