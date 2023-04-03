На Байкале произошло землетрясение магнитудой 4,6
В районе озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 4,6, следует из данных Единой геофизической службы РАН.
Глубина составила 10 км. Руководитель Байкальского филиала службы Елена Кобелева в разговоре с «РИА Новости» уточнила, что эпицентр землетрясения находился примерно в 20 км к югу от поселка Еланцы. Его интенсивность составила 6,4 балла.
В Иркутске толчок ощущался в 3-4 балла, уточнили в службе РАН. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Ранее сегодня землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Камчатки. Эпицентр находился в акватории Авачинского залива в 44 км южнее Петропавловска-Камчатского. По данным МЧС, угроза цунами отсутствует. Информации о пострадавших и разрушениях не приводится.
Землетрясение силой в 5-6 баллов ощутили жители Петропавловска-Камчатского. Около получаса несколько микрорайонов города оставались без света, сообщили в пресс-службе «Камчатскэнерго». Также толчок силой 2-3 балла ощутили жители Северо-Курильска. Данных о пострадавших и разрушениях также нет.