Кремль сообщил о подготовке к проведению парада Победы 9 мая

В Кремле уточнили, что аккредитация будет действительна как на генеральной репетиции военного парада, которая пройдет 7 мая на Красной площади, так и на самом параде Победы 9 мая. Отмечается, что заявки принимаются как от российских СМИ, так и от иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ.