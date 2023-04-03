Кремль сообщил о подготовке к проведению парада Победы 9 мая
Аккредитация журналистов на парад в честь Дня Победы 9 мая открыта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Департамент аккредитации управления пресс-службы и информации президента России начинает прием заявок на участие в освещении мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», — говорится в сообщении.
В Кремле уточнили, что аккредитация будет действительна как на генеральной репетиции военного парада, которая пройдет 7 мая на Красной площади, так и на самом параде Победы 9 мая. Отмечается, что заявки принимаются как от российских СМИ, так и от иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Москве в нем примут участие более 10 000 военных и 125 единиц техники. В этом году военные парады пройдут в 28 городах России. В общей сложности в них будет задействовано более 55 000 человек и порядка 1200 единиц вооружения и военной техники.