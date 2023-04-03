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Кремль сообщил о подготовке к проведению парада Победы 9 мая

Ведомости

Аккредитация журналистов на парад в честь Дня Победы 9 мая открыта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Департамент аккредитации управления пресс-службы и информации президента России начинает прием заявок на участие в освещении мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», — говорится в сообщении.

В Кремле уточнили, что аккредитация будет действительна как на генеральной репетиции военного парада, которая пройдет 7 мая на Красной площади, так и на самом параде Победы 9 мая. Отмечается, что заявки принимаются как от российских СМИ, так и от иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Москве в нем примут участие более 10 000 военных и 125 единиц техники. В этом году военные парады пройдут в 28 городах России. В общей сложности в них будет задействовано более 55 000 человек и порядка 1200 единиц вооружения и военной техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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