В Кремле сообщили об усилении мер безопасности на День Победы

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Москве в параде примут участие более 10 000 военных и 125 единиц техники. В этом году военные парады пройдут в 28 городах России. В общей сложности в них будет задействовано более 55 000 человек и порядка 1200 единиц вооружения и военной техники.