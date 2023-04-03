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В Кремле сообщили об усилении мер безопасности на День Победы

Ведомости

Меры безопасности на День Победы 9 мая будут усилены, какие-либо изменения в проведении парада в связи со спецоперацией не планируются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Разумеется, принимаются и будут приниматься усиленные меры для обеспечения безопасности. Каких-либо изменений в проведении парада нет», — сказал он.

Ранее сегодня, 3 апреля, в пресс-службе Кремля сообщили о подготовке к параду в честь Дня Победы 9 мая. Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Москве в параде примут участие более 10 000 военных и 125 единиц техники. В этом году военные парады пройдут в 28 городах России. В общей сложности в них будет задействовано более 55 000 человек и порядка 1200 единиц вооружения и военной техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных