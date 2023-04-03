В Кремле сообщили об усилении мер безопасности на День Победы
Меры безопасности на День Победы 9 мая будут усилены, какие-либо изменения в проведении парада в связи со спецоперацией не планируются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Разумеется, принимаются и будут приниматься усиленные меры для обеспечения безопасности. Каких-либо изменений в проведении парада нет», — сказал он.
Ранее сегодня, 3 апреля, в пресс-службе Кремля сообщили о подготовке к параду в честь Дня Победы 9 мая. Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Москве в параде примут участие более 10 000 военных и 125 единиц техники. В этом году военные парады пройдут в 28 городах России. В общей сложности в них будет задействовано более 55 000 человек и порядка 1200 единиц вооружения и военной техники.