Конституционный суд рассмотрел дело о ликвидации несанкционированных свалок
Конституционный суд (КС) России в ходе открытого заседания рассмотрел дело о правилах по ликвидации несанкционированных свалок твердых отходов и мусора на неразграниченных земельных участках, которые находятся в государственной собственности. Об этом сообщается на сайте суда.
Уточняется, что рассмотрение дела началось по жалобе администрации Новосибирского района Новосибирской области, которая, по мнению прокуратуры, не приняла «должных мер для очистки территории, замусоренной в результате жизнедеятельности села Боровое». В результате суды обязали местную администрацию ликвидировать несанкционированную свалку.
По мнению заявителя, это требование не отвечает нескольким статьям Конституции. В частности, местные администрации не согласны с обязанностью ликвидировать несанкционированные свалки твердых отходов и мусора на земельных участках, не находящихся в их собственности. Заявители также протестуют против «ответственности за содержание государственных земель». «При этом государство не передает им [заявителям] необходимых для этого ни материальных, ни финансовых средств, произвольно смешивая понятия «собственник земельного участка» и «лицо, уполномоченное на распоряжение земельным участком», – сказано в сообщении на сайте суда.
По словам судьи-докладчика Сергея Маврина, спор возник еще в 2020 г., он развился между региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Автотранспортное предприятие» и муниципальными властями города Кодинска Красноярского края.
Маврин напомнил, что региональный оператор расчистил от мусора участок на территории городского поселения и впоследствии обратился к администрации Кодинска с требованием возместить 324 000 руб. В результате суды согласились, что «обязанность ликвидировать несанкционированную свалку лежит на местной администрации, которая уполномочена законодателем на распоряжение государственными землями».