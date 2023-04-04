Конституционный суд рассмотрел дело о ликвидации несанкционированных свалок

По мнению заявителя, это требование не отвечает нескольким статьям Конституции. В частности, местные администрации не согласны с обязанностью ликвидировать несанкционированные свалки твердых отходов и мусора на земельных участках, не находящихся в их собственности. Заявители также протестуют против «ответственности за содержание государственных земель». «При этом государство не передает им [заявителям] необходимых для этого ни материальных, ни финансовых средств, произвольно смешивая понятия «собственник земельного участка» и «лицо, уполномоченное на распоряжение земельным участком», – сказано в сообщении на сайте суда.