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Суд приговорил экс-главу Новочеркасска к восьми годам колонии по делу о взятке

Ведомости

Бывшего главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина приговорили к восьми годам по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщили «РИА Новостям» в пресс-службе Ростовского областного суда.

«В судебной коллегии по уголовным делам в апелляционном порядке рассмотрено дело в отношении Зюзина. Приговор нижестоящего суда отменен, назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», – указано в сообщении.

По версии следствия, Зюзину дали взятку в 2017 г., когда он занимал должность мэра города Зверево в Ростовской области. Тогда они вместе со своим заместителем Альбиной Порошиной получили взятку в размере более 2,6 млн руб. от директора строительной организации. Зюзин был задержал через два года – в октябре 2019 г., в период управления администрацией Новочеркасска.

После задержания ему было предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору». В 2021 г. Октябрьский районный суд приговорил Зюзина к штрафу в 4,5 млн руб., который был снижен с учетом его пребывания под стражей до 3 млн руб.

Порошину также приговорили к восьми годам в августе 2019 г. Тогда ее обязали заплатить штраф, равный размеру взятки – 2,6 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных