Суд приговорил экс-главу Новочеркасска к восьми годам колонии по делу о взятке

По версии следствия, Зюзину дали взятку в 2017 г., когда он занимал должность мэра города Зверево в Ростовской области. Тогда они вместе со своим заместителем Альбиной Порошиной получили взятку в размере более 2,6 млн руб. от директора строительной организации. Зюзин был задержал через два года – в октябре 2019 г., в период управления администрацией Новочеркасска.