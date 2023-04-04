Суд приговорил экс-главу Новочеркасска к восьми годам колонии по делу о взятке
Бывшего главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина приговорили к восьми годам по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщили «РИА Новостям» в пресс-службе Ростовского областного суда.
«В судебной коллегии по уголовным делам в апелляционном порядке рассмотрено дело в отношении Зюзина. Приговор нижестоящего суда отменен, назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», – указано в сообщении.
По версии следствия, Зюзину дали взятку в 2017 г., когда он занимал должность мэра города Зверево в Ростовской области. Тогда они вместе со своим заместителем Альбиной Порошиной получили взятку в размере более 2,6 млн руб. от директора строительной организации. Зюзин был задержал через два года – в октябре 2019 г., в период управления администрацией Новочеркасска.
После задержания ему было предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору». В 2021 г. Октябрьский районный суд приговорил Зюзина к штрафу в 4,5 млн руб., который был снижен с учетом его пребывания под стражей до 3 млн руб.
Порошину также приговорили к восьми годам в августе 2019 г. Тогда ее обязали заплатить штраф, равный размеру взятки – 2,6 млн руб.