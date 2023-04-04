ФСИН предложила обязать членов ОНК предупреждать о посещении заключенных за 48 часов
ФСИН подготовила законопроект, согласно которому члены Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) будут обязаны за 48 часов предупреждать о намерении посетить следственные изоляторы. Проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно тексту документа, член ОНК должен будет проинформировать ФСИН, в ведении которого находится СИЗО, не позднее чем за 48 часов до даты визита. После этого начальник изолятора уточнит «наличие обстоятельств, препятствующих посещению членами комиссии СИЗО».
В случае выявления таких обстоятельств начальник изолятора может в письменной форме отказать членам ОНК. В пояснительной записке уточняется, что эта мера направлена в том числе на обеспечение личной безопасности членов комиссии.
Позже председатель ОНК Москвы Георгий Волков заявил, что в случае принятия этого проекта «деятельность ОНК по всей России по защите прав заключенных фактически будет остановлена», а часть членов комиссии сложит полномочия. «Я их поддерживаю, имитировать деятельность они не намерены», – сказал он (цит. по «Интерфакс»).