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Общество

ФСИН предложила обязать членов ОНК предупреждать о посещении заключенных за 48 часов

Ведомости

ФСИН подготовила законопроект, согласно которому члены Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) будут обязаны за 48 часов предупреждать о намерении посетить следственные изоляторы. Проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно тексту документа, член ОНК должен будет проинформировать ФСИН, в ведении которого находится СИЗО, не позднее чем за 48 часов до даты визита. После этого начальник изолятора уточнит «наличие обстоятельств, препятствующих посещению членами комиссии СИЗО». 

В случае выявления таких обстоятельств начальник изолятора может в письменной форме отказать членам ОНК. В пояснительной записке уточняется, что эта мера направлена в том числе на обеспечение личной безопасности членов комиссии.  

Позже председатель ОНК Москвы Георгий Волков заявил, что в случае принятия этого проекта «деятельность ОНК по всей России по защите прав заключенных фактически будет остановлена», а часть членов комиссии сложит полномочия. «Я их поддерживаю, имитировать деятельность они не намерены», – сказал он (цит. по «Интерфакс»). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных