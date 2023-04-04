ФСИН предложила обязать членов ОНК предупреждать о посещении заключенных за 48 часов

Позже председатель ОНК Москвы Георгий Волков заявил, что в случае принятия этого проекта «деятельность ОНК по всей России по защите прав заключенных фактически будет остановлена», а часть членов комиссии сложит полномочия. «Я их поддерживаю, имитировать деятельность они не намерены», – сказал он (цит. по «Интерфакс»).