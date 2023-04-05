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Росприроднадзор: Норильск стал самым «грязным» городом России в 2022 году

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Норильск занял первое место в рейтинге городов-загрязнителей в 2022 г. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на отчет Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

Количество выбросов в Норильске (Красноярский край) за прошедший год составило 1,8 млн т, что является 10,5% от общего объема выбросов по всей России. Ниже в рейтинге оказались Череповец в Вологодской области – в атмосферу было выброшено около 270 000 т загрязняющих веществ, Новокузнецк в Кемеровской области – 263 000 т, Липецк с 262 000 т выбросов, а также поселок городского типа в Свердловской области Рефтинский с населением более 15 000 человек – на него пришлось порядка 225 000 т.

Самым большим по выбросам загрязняющих веществ стал Сибирский федеральный округ – за 2022 г. там было выброшено 5,8 млн т. На втором месте оказался Уральский с 3,6 млн т, на третьем – Приволжский с 2,3 млн т таких выбросов.

На первом месте в рейтинге самых «грязных» городов Норильск уже оказывался в 2021 г. Тогда руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова опубликовала такой рейтинг, в котором так же, как и в 2022 г., оказались Череповец и Новокузнецк. В марте прошлого года мэр Норильска Дмитрий Карасев рассказал, что в администрации города появилось новое подразделение – управление экологии, после чего началась реализация нескольких программ по защите окружающей среды.

Тогда же на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) горно-металлургическая компания «Норникель» представила проект утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах – «Серная программа». С помощью такого проекта планировалось вывести Норильск из десятки самых грязных городов России.

Ранее по теме: «Норникель» планирует вывести Норильск из десятки самых грязных городов в стране

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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