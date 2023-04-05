Росприроднадзор: Норильск стал самым «грязным» городом России в 2022 году
Норильск занял первое место в рейтинге городов-загрязнителей в 2022 г. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на отчет Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).
Количество выбросов в Норильске (Красноярский край) за прошедший год составило 1,8 млн т, что является 10,5% от общего объема выбросов по всей России. Ниже в рейтинге оказались Череповец в Вологодской области – в атмосферу было выброшено около 270 000 т загрязняющих веществ, Новокузнецк в Кемеровской области – 263 000 т, Липецк с 262 000 т выбросов, а также поселок городского типа в Свердловской области Рефтинский с населением более 15 000 человек – на него пришлось порядка 225 000 т.
Самым большим по выбросам загрязняющих веществ стал Сибирский федеральный округ – за 2022 г. там было выброшено 5,8 млн т. На втором месте оказался Уральский с 3,6 млн т, на третьем – Приволжский с 2,3 млн т таких выбросов.
На первом месте в рейтинге самых «грязных» городов Норильск уже оказывался в 2021 г. Тогда руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова опубликовала такой рейтинг, в котором так же, как и в 2022 г., оказались Череповец и Новокузнецк. В марте прошлого года мэр Норильска Дмитрий Карасев рассказал, что в администрации города появилось новое подразделение – управление экологии, после чего началась реализация нескольких программ по защите окружающей среды.
Тогда же на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) горно-металлургическая компания «Норникель» представила проект утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах – «Серная программа». С помощью такого проекта планировалось вывести Норильск из десятки самых грязных городов России.