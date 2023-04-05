Росприроднадзор: Норильск стал самым «грязным» городом России в 2022 году

Количество выбросов в Норильске (Красноярский край) за прошедший год составило 1,8 млн т, что является 10,5% от общего объема выбросов по всей России. Ниже в рейтинге оказались Череповец в Вологодской области – в атмосферу было выброшено около 270 000 т загрязняющих веществ, Новокузнецк в Кемеровской области – 263 000 т, Липецк с 262 000 т выбросов, а также поселок городского типа в Свердловской области Рефтинский с населением более 15 000 человек – на него пришлось порядка 225 000 т.