Выпускники школ из новых регионов смогут сдавать ЕГЭ в Крыму и Ростовской области

17 февраля президент Владимир Путин подписал закон об интеграции новых регионов в образовательную сферу России. В соответствии с ним в 2023 г. выпускники 9-х и 11-х классов в новых регионах России смогут, по желанию, получить аттестат без сдачи экзаменов, а по результатам промежуточных оценок. В 2023/2024 – 2025/2026 учебных годах выпускники 11-х классов из новых регионов буду сдавать ЕГЭ или ГВЭ (по своему выбору) по двум обязательным предметам.