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Выпускники школ из новых регионов смогут сдавать ЕГЭ в Крыму и Ростовской области

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Выпускники 11-х классов в ДНР, ЛНР и Запорожской области, желающие сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году, смогут сделать это в других регионах РФ, например в Крыму и Ростовской области. Об этом говорится в проекте приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора.

«На участие в ГИА (государственной итоговой аттестации) в форме единого государственного экзамена заявлены участники из Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Запорожской области. Проведение экзаменов для них планируется в том числе организовать на территории других субъектов Российской Федерации (например, в Республике Крым и в Ростовской области)», – говорится в пояснительной записке к документу.

17 февраля президент Владимир Путин подписал закон об интеграции новых регионов в образовательную сферу России. В соответствии с ним в 2023 г. выпускники 9-х и 11-х классов в новых регионах России смогут, по желанию, получить аттестат без сдачи экзаменов, а по результатам промежуточных оценок. В 2023/2024 – 2025/2026 учебных годах выпускники 11-х классов из новых регионов буду сдавать ЕГЭ или ГВЭ (по своему выбору) по двум обязательным предметам.

20 февраля руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в Херсонской области желающие сдать ЕГЭ не заявились. В трех других регионах такие желающие, «как ни странно», есть, отметил он тогда.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что государственная информационная система (ГИС) ЕГЭ полностью перейдет на российские технологии в течение двух-трех лет.

Ранее по теме: Для выпускников школ в приграничных районах определят особый порядок итоговой аттестации

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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