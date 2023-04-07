Выпускники школ из новых регионов смогут сдавать ЕГЭ в Крыму и Ростовской области
Выпускники 11-х классов в ДНР, ЛНР и Запорожской области, желающие сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году, смогут сделать это в других регионах РФ, например в Крыму и Ростовской области. Об этом говорится в проекте приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора.
«На участие в ГИА (государственной итоговой аттестации) в форме единого государственного экзамена заявлены участники из Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Запорожской области. Проведение экзаменов для них планируется в том числе организовать на территории других субъектов Российской Федерации (например, в Республике Крым и в Ростовской области)», – говорится в пояснительной записке к документу.
17 февраля президент Владимир Путин подписал закон об интеграции новых регионов в образовательную сферу России. В соответствии с ним в 2023 г. выпускники 9-х и 11-х классов в новых регионах России смогут, по желанию, получить аттестат без сдачи экзаменов, а по результатам промежуточных оценок. В 2023/2024 – 2025/2026 учебных годах выпускники 11-х классов из новых регионов буду сдавать ЕГЭ или ГВЭ (по своему выбору) по двум обязательным предметам.
20 февраля руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в Херсонской области желающие сдать ЕГЭ не заявились. В трех других регионах такие желающие, «как ни странно», есть, отметил он тогда.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что государственная информационная система (ГИС) ЕГЭ полностью перейдет на российские технологии в течение двух-трех лет.