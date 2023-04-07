Хуснуллин поручил Росреестру усилить контроль за использованием земли и недвижимости

По его словам, в 2022 г. количество неиспользуемой земли было на уровне 100 000 гектаров. Регионам под руководством Минстроя следует подготовить по этим землям градостроительную документацию, сказал Хуснуллин. Кроме того, продолжил он, только в Москве было выявлено 108 неиспользуемых зданий, площадь которых варьируется от 500 до 8000 кв. м.