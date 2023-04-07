Хуснуллин поручил Росреестру усилить контроль за использованием земли и недвижимости
Росреестр должен усилить контроль за выявлением неиспользуемых в данный момент земель и имущества. Такое поручение на итоговой коллегии ведомства дал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Сколько у нас земельных участков неработающих? Поэтому задача – усилить обязательные функции контроля. Усилить, и не просто контролировать и наказывать, а вовлекать в оборот», – сказал Хуснуллин (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, в 2022 г. количество неиспользуемой земли было на уровне 100 000 гектаров. Регионам под руководством Минстроя следует подготовить по этим землям градостроительную документацию, сказал Хуснуллин. Кроме того, продолжил он, только в Москве было выявлено 108 неиспользуемых зданий, площадь которых варьируется от 500 до 8000 кв. м.
Хуснуллин добавил, что в мировой практике этой задаче уделяется значительное внимание, вплоть до возбуждения уголовных дел за использование земли и объектов недвижимости не по назначению. В частности, в Китае «одним из пяти столпов развития экономики» является жилищное строительство, привел пример вице-премьер. По его словам, больше половины доходов всех муниципалитетов в Китае приносит именно капитализация земли.