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Хуснуллин поручил Росреестру усилить контроль за использованием земли и недвижимости

Ведомости

Росреестр должен усилить контроль за выявлением неиспользуемых в данный момент земель и имущества. Такое поручение на итоговой коллегии ведомства дал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Сколько у нас земельных участков неработающих? Поэтому задача – усилить обязательные функции контроля. Усилить, и не просто контролировать и наказывать, а вовлекать в оборот», – сказал Хуснуллин (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, в 2022 г. количество неиспользуемой земли было на уровне 100 000 гектаров. Регионам под руководством Минстроя следует подготовить по этим землям градостроительную документацию, сказал Хуснуллин. Кроме того, продолжил он, только в Москве было выявлено 108 неиспользуемых зданий, площадь которых варьируется от 500 до 8000 кв. м.

Хуснуллин добавил, что в мировой практике этой задаче уделяется значительное внимание, вплоть до возбуждения уголовных дел за использование земли и объектов недвижимости не по назначению. В частности, в Китае «одним из пяти столпов развития экономики» является жилищное строительство, привел пример вице-премьер. По его словам, больше половины доходов всех муниципалитетов в Китае приносит именно капитализация земли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных