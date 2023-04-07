Путин поручил перенести празднование Дня молодежи на последнюю субботу июня
Президент России Владимир Путин поручил перенести празднование Дня молодежи с 27 июня на последнюю субботу июня (в этом году – 24 июня), сообщается на сайте Кремля.
«Администрации президента Российской Федерации обеспечить перенос празднования Дня молодежи с 27 июня на последнюю субботу июня», – говорится в перечне поручений.
Ответственным за поручение, которое нужно выполнить до 1 мая, назначен первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Перенести празднование Дня молодежи ранее в январе попросила президента одна из студенток МГУ. По ее словам, если это будний день, то студенты обычно либо работают, либо сдают экзамены. Путин тогда поддержал идею о переносе праздника.
5 апреля Путин подписал указ о проведении в феврале – марте 2024 г. Всемирного фестиваля молодежи. Правительству России поручено в течение трех месяцев разработать и осуществить меры по подготовке и проведению фестиваля, определить источники финансирования, а также обеспечить освещение подготовки и проведения фестиваля в государственных СМИ.
Ранее Путин по итогам декабрьского очного заседания большого Госсовета, посвященного молодежной политике, поручил разработать Стратегию реализации молодежной политики в РФ на период до 2030 г. Кабмину также поручено подготовить предложения по госпрограмме, направленной на создание условий для эффективной самореализации молодежи.
Необходимость введения этого курса Путин объяснял тем, что молодежь после начала спецоперации «попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении». «Ведомости» писали 3 ноября о том, что курс разрабатывается под кураторством первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.