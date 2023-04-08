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РБК: в магазинах России заканчивается «Монополия»

Ведомости

В магазинах товаров для хобби и развлечений возник дефицит настольной игры «Монополия», пишет РБК. Американский производитель игры Hasbro ушел из России в 2022 г.

В одном из магазинов сети «Мосигра» сообщили, что запасы «Монополии» закончились почти сразу после Нового года, а новых поставок не ожидается. В магазине «Интеллект-игрушка», где «Монополии» в момент обращения также не было, заявили, что сделали заказ поставщикам, но когда он будет выполнен, неясно. Продавец товаров для детей «Детский мир» сообщил, что в продаже у него пока доступны игры «Монополия», но речь идет о запасах 2022 г.

В марте Минпромторг утвердил обновленный перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию. Список, в том числе, пополнили бренды игрушек (Hasbro, Logitech, Mattel, Nintendo).

Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. В России эта мера начала действовать 29 марта 2022 г. в ответ на санкции Запада. В сентябре механизм продлили на 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных