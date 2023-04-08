РБК: в магазинах России заканчивается «Монополия»
В одном из магазинов сети «Мосигра» сообщили, что запасы «Монополии» закончились почти сразу после Нового года, а новых поставок не ожидается. В магазине «Интеллект-игрушка», где «Монополии» в момент обращения также не было, заявили, что сделали заказ поставщикам, но когда он будет выполнен, неясно. Продавец товаров для детей «Детский мир» сообщил, что в продаже у него пока доступны игры «Монополия», но речь идет о запасах 2022 г.
В марте Минпромторг утвердил обновленный перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию. Список, в том числе, пополнили бренды игрушек (Hasbro, Logitech, Mattel, Nintendo).
Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. В России эта мера начала действовать 29 марта 2022 г. в ответ на санкции Запада. В сентябре механизм продлили на 2023 г.