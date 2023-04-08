РБК: в магазинах России заканчивается «Монополия»

В одном из магазинов сети «Мосигра» сообщили, что запасы «Монополии» закончились почти сразу после Нового года, а новых поставок не ожидается. В магазине «Интеллект-игрушка», где «Монополии» в момент обращения также не было, заявили, что сделали заказ поставщикам, но когда он будет выполнен, неясно. Продавец товаров для детей «Детский мир» сообщил, что в продаже у него пока доступны игры «Монополия», но речь идет о запасах 2022 г.