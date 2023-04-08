МЧС разъяснило запреты при пользовании электросамокатами
МЧС России перечислило основные запреты при использовании электросамокатов. Соответствующие разъяснения опубликованы в Telegram-канале министерства.
«Запрещено: нарушать режим зарядки, установленный заводом-производителем; самостоятельно передвигаться детям до 14 лет; брать с собой пассажиров и кататься с детьми без установки детского сиденья или подножки; разбирать и модернизировать самокат самостоятельно; ездить в дождь», – говорится в памятке.
МЧС отмечает, что в 2022 г. из-за нарушения правил эксплуатации, неисправности зарядного устройства и самой техники произошло почти два десятка возгораний электросамокатов. Ведомство также рекомендует всегда надевать защитный шлем и следить за исправностью самоката во избежание короткого замыкания.
Пресс-служба МВД ранее отмечала, что на электросамокатах разрешается ездить по правому краю проезжей части автодорог, но делать это можно только тем, кто старше 14 лет, и только на участках дорог с ограничением максимальной скорости до 60 км/ч, на которых разрешено движение велосипедистов.
Проект поправок к ПДД, выделяющих электросамокаты в категорию средств индивидуальной мобильности (СИМ), подготовили Минтранс и ГИБДД. Как писали «Ведомости» в июне 2022 г., президентский совет по правам человека (СПЧ) выступал за ускорение принятия проекта поправок в ПДД и разработку ГОСТа для них. По данным МВД, в 2021 г. погибло 20 человек в ДТП с участием СИМ (годом ранее – семь). Всего было зафиксировано 672 ДТП с СИМ, 704 человека были ранены и получили травмы.