В Москве проходит церемония прощания с военкором Владленом Татарским

На церемонию приехал глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, его заявление по этому поводу опубликовала пресс-служба. «Сегодня я хочу сказать слова благодарности Владлену Татарскому от себя и от бойцов ЧВК «Вагнер». Владлен Татарский сделал многое для того, чтобы мы могли идти к победе и уничтожать врага. Спасибо ему за это, мы будем помнить его всегда. Он — солдат, который остается вместе с нами, голос которого будет жить всегда и говорить только правду», – говорится в Telegram-канале пресс-службы.