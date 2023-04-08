В Москве проходит церемония прощания с военкором Владленом Татарским
В Москве в похоронном зале Троекуровского кладбища проходит церемония прощания с погибшим при теракте в кафе в Санкт-Петербурге военкором Владленом Татарским (настоящее имя – Максим Фомин).
На церемонию приехал глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, его заявление по этому поводу опубликовала пресс-служба. «Сегодня я хочу сказать слова благодарности Владлену Татарскому от себя и от бойцов ЧВК «Вагнер». Владлен Татарский сделал многое для того, чтобы мы могли идти к победе и уничтожать врага. Спасибо ему за это, мы будем помнить его всегда. Он — солдат, который остается вместе с нами, голос которого будет жить всегда и говорить только правду», – говорится в Telegram-канале пресс-службы.
Проститься с Татарским также пришли лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий и друг военкора рэпер Аким Апачев.
Теракт, в результате которого был убит Татарский, произошел в Санкт-Петербурге 2 апреля. На следующий день подозреваемую в убийстве военкора 26-летнюю Дарью Трепову задержали. Она призналась, что принесла на творческий вечер журналиста бюст, который впоследствии взорвался.
По версии Национального антитеррористического комитета (НАК), теракт был организован при помощи спецслужб Украины и агентов из числа сторонников ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован).