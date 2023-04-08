Мурашко посетил Запорожскую и Херсонскую области

Президент Владимир Путин 7 апреля на встрече с министром отметил, что медицинские учреждения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях не ремонтировались десятилетиями, нужно проводить эти работы и строить новые объекты здравоохранения.