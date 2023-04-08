Мурашко посетил Запорожскую и Херсонскую области
Министр здравоохранения Михаил Мурашко посетил медучреждения Запорожской и Херсонской областей, передает пресс-служба министерства.
«Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил с рабочим визитом Запорожскую и Херсонскую области, где ознакомился с работой учреждений здравоохранения, пообщался с медицинскими работниками и пациентами», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
«Сегодня идет дооснащение медицинских организаций оборудованием, автотранспортом – машинами скорой помощи сегодня укомплектованы практически на 100% – автотранспортом для поликлинических подразделений, которые обеспечивают выезд медицинского персонала на дом, и специально закупленными автомобилями для проведения профилактических осмотров, диспансеризации населения», – отметил Мурашко.
Президент Владимир Путин 7 апреля на встрече с министром отметил, что медицинские учреждения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях не ремонтировались десятилетиями, нужно проводить эти работы и строить новые объекты здравоохранения.
Глава государства также обратил внимание на тему диспансеризации детей, проживающих на новых территориях РФ. «Важен следующий шаг после диспансеризации», – заключил он.