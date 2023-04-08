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Мурашко посетил Запорожскую и Херсонскую области

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко посетил медучреждения Запорожской и Херсонской областей, передает пресс-служба министерства.

«Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил с рабочим визитом Запорожскую и Херсонскую области, где ознакомился с работой учреждений здравоохранения, пообщался с медицинскими работниками и пациентами», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

«Сегодня идет дооснащение медицинских организаций оборудованием, автотранспортом – машинами скорой помощи сегодня укомплектованы практически на 100% – автотранспортом для поликлинических подразделений, которые обеспечивают выезд медицинского персонала на дом, и специально закупленными автомобилями для проведения профилактических осмотров, диспансеризации населения», – отметил Мурашко.

Президент Владимир Путин 7 апреля на встрече с министром отметил, что медицинские учреждения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях не ремонтировались десятилетиями, нужно проводить эти работы и строить новые объекты здравоохранения.

Глава государства также обратил внимание на тему диспансеризации детей, проживающих на новых территориях РФ. «Важен следующий шаг после диспансеризации», – заключил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных