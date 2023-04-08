Росавиация предупредила об опасности полетов над Камчаткой из-за извержения вулкана

Вулкан Безымянный находится на Камчатке в 40 км от поселка Ключи, его высота — 2882 метра. 24 мая 2022 г. Безымянный выбросил пепел на высоту 5 км. Пепловый шлейф распространился на 30 км к северо-западу от вулкана.