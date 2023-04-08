Росавиация предупредила об опасности полетов над Камчаткой из-за извержения вулкана
Росавиация предложила авиакомпаниям использовать альтернативные маршруты из-за извержения вулкана на Камчатке, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
В сообщении говорится, что 7 апреля в 08:38 мск на Камчатке произошло эксплозивное извержение вулкана Безымянный. Облако пепла смещалось к юго-востоку от Камчатки. Выбросу присвоен «красный» (максимальный) код опасности по шкале Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
«Деятельность вулкана представляла опасность для внутренних и международных полетов», – отмечает Росавиация. В целях обеспечения безопасности полетов ведомство издало извещение летному составу и предложило использовать альтернативные маршруты через территорию России.
Вулкан Безымянный находится на Камчатке в 40 км от поселка Ключи, его высота — 2882 метра. 24 мая 2022 г. Безымянный выбросил пепел на высоту 5 км. Пепловый шлейф распространился на 30 км к северо-западу от вулкана.