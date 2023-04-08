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Росавиация предупредила об опасности полетов над Камчаткой из-за извержения вулкана

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Росавиация предложила авиакомпаниям использовать альтернативные маршруты из-за извержения вулкана на Камчатке, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что 7 апреля в 08:38 мск на Камчатке произошло эксплозивное извержение вулкана Безымянный. Облако пепла смещалось к юго-востоку от Камчатки. Выбросу присвоен «красный» (максимальный) код опасности по шкале Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

«Деятельность вулкана представляла опасность для внутренних и международных полетов», – отмечает Росавиация. В целях обеспечения безопасности полетов ведомство издало извещение летному составу и предложило использовать альтернативные маршруты через территорию России.

Вулкан Безымянный находится на Камчатке в 40 км от поселка Ключи, его высота — 2882 метра. 24 мая 2022 г. Безымянный выбросил пепел на высоту 5 км. Пепловый шлейф распространился на 30 км к северо-западу от вулкана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных