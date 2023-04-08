Станцию метро «Суворовская» Кольцевой линии в Москве могут построить к 2028 году

«Проект строительства станции метро "Суворовская" на действующей Кольцевой линии чрезвычайно сложен. Необходимо не только построить станцию, но и не прерывать движение поездов по кольцу. Для этого будут построены дополнительные тоннели, к возведению которых мы приступим в этом году», – сказал Бочкарев (цитата по «Интерфакс»).