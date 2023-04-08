Станцию метро «Суворовская» Кольцевой линии в Москве могут построить к 2028 году
Строительство станции метро «Суворовская» на Кольцевой линии может быть завершено в течение пяти лет, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Проект строительства станции метро "Суворовская" на действующей Кольцевой линии чрезвычайно сложен. Необходимо не только построить станцию, но и не прерывать движение поездов по кольцу. Для этого будут построены дополнительные тоннели, к возведению которых мы приступим в этом году», – сказал Бочкарев (цитата по «Интерфакс»).
По его словам, обычно работы по возведению станций метро на глубине 35-40 метров и в условиях плотной городской застройки занимают 7-8 лет, но в случае с «Суворовской» стройка завершится раньше.
В конце марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что станция метро «Генерала Тюленева» готова более чем наполовину. Она войдет в состав Троицкой линии, которая соединит юг, юго-запад столицы и новые территории города.
Троицкая линия, в свою очередь, будет второй по протяженности в Москве после Большой кольцевой линии (БКЛ). На ней разместят 17 станций и пересадки на БКЛ, МЦК, Сокольническую и Калужско-Рижскую ветки, а также на перспективную Бирюлёвскую.