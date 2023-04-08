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Станцию метро «Суворовская» Кольцевой линии в Москве могут построить к 2028 году

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Строительство станции метро «Суворовская» на Кольцевой линии может быть завершено в течение пяти лет, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Проект строительства станции метро "Суворовская" на действующей Кольцевой линии чрезвычайно сложен. Необходимо не только построить станцию, но и не прерывать движение поездов по кольцу. Для этого будут построены дополнительные тоннели, к возведению которых мы приступим в этом году», – сказал Бочкарев (цитата по «Интерфакс»).

По его словам, обычно работы по возведению станций метро на глубине 35-40 метров и в условиях плотной городской застройки занимают 7-8 лет, но в случае с «Суворовской» стройка завершится раньше.

В конце марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что станция метро «Генерала Тюленева» готова более чем наполовину. Она войдет в состав Троицкой линии, которая соединит юг, юго-запад столицы и новые территории города.

Троицкая линия, в свою очередь, будет второй по протяженности в Москве после Большой кольцевой линии (БКЛ). На ней разместят 17 станций и пересадки на БКЛ, МЦК, Сокольническую и Калужско-Рижскую ветки, а также на перспективную Бирюлёвскую.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных