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Алексей Мельников возглавил постоянную комиссию по пенитенциарной системе СПЧ

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Постоянную комиссию по содействию Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и реформе пенитенциарной системы СПЧ возглавил Алексей Мельников. Об этом говорится в Telegram-канале Совета.

«Совет избрал нового руководителя постоянной комиссии по гражданскому участию в развитии пенитенциарной системы. Им стал секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников», – говорится в сообщении. На этом посту он сменил Андрея Бабушкина, умершего в 2022 г.

Мельников вошел в состав СПЧ в ноябре 2022 г., когда президент Владимир Путин проводил ротацию Совета.

Алексей Мельников родился в 1991 г. В 2017-2021 гг. был правозащитником в Общероссийской общественной организации «Дети войны». Оказывал юридическую, консультативную и иную помощь гражданам, рожденным в 1928-1945 гг. С 2019 г. также работал ответственным секретарем в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных