Алексей Мельников возглавил постоянную комиссию по пенитенциарной системе СПЧ

Алексей Мельников родился в 1991 г. В 2017-2021 гг. был правозащитником в Общероссийской общественной организации «Дети войны». Оказывал юридическую, консультативную и иную помощь гражданам, рожденным в 1928-1945 гг. С 2019 г. также работал ответственным секретарем в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.