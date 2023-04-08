Алексей Мельников возглавил постоянную комиссию по пенитенциарной системе СПЧ
Постоянную комиссию по содействию Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и реформе пенитенциарной системы СПЧ возглавил Алексей Мельников. Об этом говорится в Telegram-канале Совета.
«Совет избрал нового руководителя постоянной комиссии по гражданскому участию в развитии пенитенциарной системы. Им стал секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников», – говорится в сообщении. На этом посту он сменил Андрея Бабушкина, умершего в 2022 г.
Мельников вошел в состав СПЧ в ноябре 2022 г., когда президент Владимир Путин проводил ротацию Совета.
Алексей Мельников родился в 1991 г. В 2017-2021 гг. был правозащитником в Общероссийской общественной организации «Дети войны». Оказывал юридическую, консультативную и иную помощь гражданам, рожденным в 1928-1945 гг. С 2019 г. также работал ответственным секретарем в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.