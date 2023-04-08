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Общество

В Петербурге после обысков закрыли 10 баров из-за продажи алкоголя подросткам

Ведомости

В Санкт-Петербурге были закрыты и опечатаны 10 из 13 баров на улице Ломоносова, где прошли следственные мероприятия по уголовному делу о продаже алкоголя несовершеннолетним посетителям, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и области.

В сообщении говорится, что в ходе рейда сотрудники полиции обнаружили 16-летнего подростка в состоянии алкогольного опьянения, факт употребления алкоголя подтвердил экспресс-тест. Подростка передали законным представителям, по данному факту возбуждено административное производство.

22 марта на улицах Думской и Ломоносова оказались закрыты около 20 баров, были опечатаны двери 17 заведений. На некоторых из них размещались объявления о том, что помещения признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. Позже в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу подтвердили эту информацию и сообщили о проведении обыска у компании – собственника помещений, которые сдавались в аренду указанным 17 барам.

По версии следствия, 22 февраля неизвестный разместил в интернете объявление о том, что в одном из баров с 19 до 22 часов проводится мероприятие с возрастным ограничением 16+, то есть для несовершеннолетних. После этого, как считают правоохранители, злоумышленники приобрели алкогольную и спиртосодержащую продукцию, которую реализовали неограниченному кругу подростков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных