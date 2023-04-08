В Петербурге после обысков закрыли 10 баров из-за продажи алкоголя подросткам
В Санкт-Петербурге были закрыты и опечатаны 10 из 13 баров на улице Ломоносова, где прошли следственные мероприятия по уголовному делу о продаже алкоголя несовершеннолетним посетителям, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и области.
В сообщении говорится, что в ходе рейда сотрудники полиции обнаружили 16-летнего подростка в состоянии алкогольного опьянения, факт употребления алкоголя подтвердил экспресс-тест. Подростка передали законным представителям, по данному факту возбуждено административное производство.
22 марта на улицах Думской и Ломоносова оказались закрыты около 20 баров, были опечатаны двери 17 заведений. На некоторых из них размещались объявления о том, что помещения признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. Позже в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу подтвердили эту информацию и сообщили о проведении обыска у компании – собственника помещений, которые сдавались в аренду указанным 17 барам.
По версии следствия, 22 февраля неизвестный разместил в интернете объявление о том, что в одном из баров с 19 до 22 часов проводится мероприятие с возрастным ограничением 16+, то есть для несовершеннолетних. После этого, как считают правоохранители, злоумышленники приобрели алкогольную и спиртосодержащую продукцию, которую реализовали неограниченному кругу подростков.