В Петербурге после обысков закрыли 10 баров из-за продажи алкоголя подросткам

22 марта на улицах Думской и Ломоносова оказались закрыты около 20 баров, были опечатаны двери 17 заведений. На некоторых из них размещались объявления о том, что помещения признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. Позже в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу подтвердили эту информацию и сообщили о проведении обыска у компании – собственника помещений, которые сдавались в аренду указанным 17 барам.