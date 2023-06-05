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Белгородский губернатор сообщил о пострадавшем при обстреле села мальчике

Ведомости

При обстреле села в Грайворонском городском округе Белгородской области пострадал мальчик в возрасте 14 лет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Под обстрелом ВСУ Грайворонский городской округ. В селе Глотово есть один пострадавший – мальчик 14 лет. В момент обстрела он находился на улице и получил контузию. В районной ЦРБ ему оказали первую медицинскую помощь, сейчас врачи доставляют его в детскую областную больницу», – написал он.

По информации Гладкова, в селе поврежден дом: выбиты окна, посечены кровля и фасад, повреждения получили также хозпостройки. Белгородский губернатор уточнил, что в населенных пунктах Сподарюшино, Почаево и Козинка от сегодняшних обстрелов повреждений нет.

До этого Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО) по трем воздушным целям. «Последствия на земле уточняют оперативные службы», – написал он. О работе ПВО над Белгородом Гладков сообщал сегодня днем. ПВО сработала по воздушной цели на подлете к городу. Предварительно, никто не пострадал. Губернатор уточнял, что осколками были повреждены автомобиль скорой помощи и легковой автомобиль.

В Белгородской области бессрочно действует «желтый» уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ в регионе введен режим «среднего уровня реагирования». Жители приграничных районов из-за участившихся обстрелов эвакуируются в Белгород и другие регионы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных