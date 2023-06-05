Белгородский губернатор сообщил о пострадавшем при обстреле села мальчике
При обстреле села в Грайворонском городском округе Белгородской области пострадал мальчик в возрасте 14 лет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Под обстрелом ВСУ Грайворонский городской округ. В селе Глотово есть один пострадавший – мальчик 14 лет. В момент обстрела он находился на улице и получил контузию. В районной ЦРБ ему оказали первую медицинскую помощь, сейчас врачи доставляют его в детскую областную больницу», – написал он.
По информации Гладкова, в селе поврежден дом: выбиты окна, посечены кровля и фасад, повреждения получили также хозпостройки. Белгородский губернатор уточнил, что в населенных пунктах Сподарюшино, Почаево и Козинка от сегодняшних обстрелов повреждений нет.
До этого Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО) по трем воздушным целям. «Последствия на земле уточняют оперативные службы», – написал он. О работе ПВО над Белгородом Гладков сообщал сегодня днем. ПВО сработала по воздушной цели на подлете к городу. Предварительно, никто не пострадал. Губернатор уточнял, что осколками были повреждены автомобиль скорой помощи и легковой автомобиль.
В Белгородской области бессрочно действует «желтый» уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ в регионе введен режим «среднего уровня реагирования». Жители приграничных районов из-за участившихся обстрелов эвакуируются в Белгород и другие регионы.