Белгородский губернатор сообщил о пострадавшем при обстреле села мальчике

До этого Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО) по трем воздушным целям. «Последствия на земле уточняют оперативные службы», – написал он. О работе ПВО над Белгородом Гладков сообщал сегодня днем. ПВО сработала по воздушной цели на подлете к городу. Предварительно, никто не пострадал. Губернатор уточнял, что осколками были повреждены автомобиль скорой помощи и легковой автомобиль.