Мурашко призвал решать проблему алкоголизации населения
Распространение алкоголизма среди россиян – это проблема, которую нужно решать, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, комментируя смертельные случаи отравления суррогатным сидром.
«Алкоголизация населения – это проблема, которую нужно решать. И каждый ее должен <...> осознавать, в том числе для своих детей, подростков, чтобы [они] не вовлечены были. Алкоголь – это угроза жизни и здоровью», – сказал Мурашко (цитата по ТАСС).
По его словам, необходимо выполнять требования по реализации алкоголя. Мурашко считает, что «компетентные органы разберутся с этой ситуацией».
О случаях массового отравления сидром в ряде регионов РФ стало известно 4 июня. По последним данным, пострадало 103 человека, 31 из которых умерли. Все они употребляли произведенный в Самарской области напиток «Мистер сидр». По информации Росалкогольрегулирования на вечер 8 июня, всего изъято более 71 000 л этой продукции. Судебная экспертиза обнаружила в изъятом напитке примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека.
Следственный комитет России 9 июня сообщил, что расследует уголовное дело по факту массового отравления граждан суррогатным алкоголем по ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. По версии следствия, учредитель ООО «Анди» Анар Гусейнов производил напиток «Мистер сидр» с 2022 г. В мае 2023 г. Алексей и Дмитрий Егоровы при помощи сотрудника полиции Ивана Гребенкина похитили со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» 6 т метилового спирта и продали его Артему Айрапетяну. Тот поставил его Гусейнову.
В настоящий момент Егоров и Гребенкин задержаны, им предъявлено обвинение по факту хищения спирта. Алексей Егоров разыскивается. Анар Гусейнов и Артем Айрапетян также арестованы, им предъявлено обвинение по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.