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Общество

Движение поездов между Россией и Абхазией приостановили из-за непогоды

Ведомости

Железнодорожное сообщение между Россией и Абхазией было приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД, принадлежит РЖД).

«Туристический поезд № 927 Сочи – Гагра, остановленный на станции Веселое в 7:33 (совпадает с мск. – Прим. "Ведомостей") из-за неблагоприятных погодных условий в Абхазии, возвращен на станцию Имеретинский Курорт», – говорится в сообщении. После этого, уточняют в пресс-службе, была организована перевозка пассажиров автотранспортом силами Абхазской железной дороги.

Движение поездов было остановлено из-за селя, сошедшего на пути, а также камнепада, который повредил опоры, сообщил ранее «Интерфаксу» помощник директора Абхазской железной дороги Октай Хазириши. По данным «Sputnik Абхазия», ливень также повредил пути и опоры возле села Аныхынста.

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Оперативный штаб Краснодарского края ранее сообщил, что в Сочи из-за сильных дождей из берегов вышла река Мацеста в Хостинском районе. «В результате произошло подтопление автомобилей, придомовых территорий, цокольных помещений и помещений на первых этажах», – уточнили в оперштабе.

Кроме итого, мэр Сочи Алексей Копайгородский написал у себя в Telegram-канале, что власти временно закрыли пляжные территории до полного восстановления погоды. Он заявил, что осадки в ближайшее время могут продолжиться.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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