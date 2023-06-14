Движение поездов между Россией и Абхазией приостановили из-за непогоды
«Туристический поезд № 927 Сочи – Гагра, остановленный на станции Веселое в 7:33 (совпадает с мск. – Прим. "Ведомостей") из-за неблагоприятных погодных условий в Абхазии, возвращен на станцию Имеретинский Курорт», – говорится в сообщении. После этого, уточняют в пресс-службе, была организована перевозка пассажиров автотранспортом силами Абхазской железной дороги.
Оперативный штаб Краснодарского края ранее сообщил, что в Сочи из-за сильных дождей из берегов вышла река Мацеста в Хостинском районе. «В результате произошло подтопление автомобилей, придомовых территорий, цокольных помещений и помещений на первых этажах», – уточнили в оперштабе.
Кроме итого, мэр Сочи Алексей Копайгородский написал у себя в Telegram-канале, что власти временно закрыли пляжные территории до полного восстановления погоды. Он заявил, что осадки в ближайшее время могут продолжиться.