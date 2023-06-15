При падении строительного крана в Новосибирске погиб человек
В результате падения строительного крана на автомобили в Новосибирске погибла женщина, находившаяся в кабине. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.
По предварительным данным, утром 15 июня на строительной площадке жилого комплекса в Октябрьском районе обрушился грузоподъемный кран вместе с крановщицей. В результате полученных травм женщина скончалась на месте, сказано в сообщении.
Инцидент произошел на строительной площадке в микрорайоне «Европейский берег». Упавший кран также повредил восемь автомобилей, сообщили в МВД.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).