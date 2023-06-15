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Общество

При падении строительного крана в Новосибирске погиб человек

Ведомости

В результате падения строительного крана на автомобили в Новосибирске погибла женщина, находившаяся в кабине. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

По предварительным данным, утром 15 июня на строительной площадке жилого комплекса в Октябрьском районе обрушился грузоподъемный кран вместе с крановщицей. В результате полученных травм женщина скончалась на месте, сказано в сообщении.

Инцидент произошел на строительной площадке в микрорайоне «Европейский берег». Упавший кран также повредил восемь автомобилей, сообщили в МВД.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных