Верховный суд предложил сажать в СИЗО женщин только в исключительных случаях

«К несовершеннолетнему, а также к женщине, имеющей малолетнего ребенка, заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если такое лицо подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении указанных лиц, если они подозреваются или обвиняются в совершении преступления средней тяжести насильственного характера», – в такой редакции предлагается изложить часть 2 статьи 108 УПК.