Верховный суд предложил сажать в СИЗО женщин только в исключительных случаях
Пленум Верховного суда принял постановление о внесении в Уголовно-процессуальный кодекс поправок, ограничивающих помещение в СИЗО женщин, обвиняемых в ненасильственных преступлениях. Для этого законопроект предлагает ввести в УПК само понятие насильственных и ненасильственных преступлений, говорится в документе (есть в распоряжении «Ведомостей»).
«К несовершеннолетнему, а также к женщине, имеющей малолетнего ребенка, заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если такое лицо подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении указанных лиц, если они подозреваются или обвиняются в совершении преступления средней тяжести насильственного характера», – в такой редакции предлагается изложить часть 2 статьи 108 УПК.
Помимо этого, всех остальных обвиняемых в ненасильственных преступлениях средней тяжести предлагается арестовывать только в исключительных случаях: когда обвиняемый не имеет места жительства или места пребывания в России, когда его личность не установлена, когда была нарушена ранее избранная мера пресечения и когда подозреваемый скрылся от органов предварительного следствия или суда.
Также ВС предлагает запретить аресты людей с тяжелыми заболеваниями, включенными в перечень препятствующих содержанию под стражей. Сейчас закон запрещает только продлевать меру пресечения таким людям, но не избирать.
Как уточняет ВС в пояснительной записке, изучение правоприменительной практики показало, что в 2022 г. судами удовлетворено 55 196 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, не связанных с применением насилия или угрозой его применения, из которых 2593 лица (5%) обвинялись в совершении преступлений небольшой тяжести, 14 861 лицо (27%) – в совершении преступлений средней тяжести, а 37 742 лица (68%) – в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
По этим категориям уголовных дел удовлетворено 1379 ходатайств о заключении под стражу женщин, имеющих малолетних детей (2%), и 224 ходатайства о заключении под стражу лиц, в отношении которых установлена инвалидность I или II группы (0,4%).
При этом поправки ВС не коснутся женщин с малолетними детьми и инвалидов, обвиняемых в ненасильственных тяжких преступлениях, среди которых десятки экономических, должностных правонарушений и связанных с хранением наркотиков.