В Минстрое назвали невыполнимым сокращение сроков отключения горячей воды до трех дней

«А реально как, допустим, при серьезной аварии или серьезных изменениях там в программе той, которая принята, модернизации коммунальной инфраструктуры за три дня? Я думаю, что очень аккуратно нужно к этому относиться. Иначе можно сорвать сам процесс реконструкции сетей и в итоге получить просто негатив», – сказал он.