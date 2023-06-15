В Минстрое назвали невыполнимым сокращение сроков отключения горячей воды до трех дней
«А реально как, допустим, при серьезной аварии или серьезных изменениях там в программе той, которая принята, модернизации коммунальной инфраструктуры за три дня? Я думаю, что очень аккуратно нужно к этому относиться. Иначе можно сорвать сам процесс реконструкции сетей и в итоге получить просто негатив», – сказал он.
8 июня вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил уменьшить срок отключения горячей воды летом до трех дней. По его словам, современные технологии позволяют провести ежегодный ремонт и профилактику водоснабжения за три дня, а не за неделю.
Сейчас горячую воду отключают летом с конца июня до августа. В Москве максимальный срок отключения составляет не более 10 дней, тогда как по законодательной норме – не более 14 дней. До 2011 г. сроки отключения воды составляли не более 21 дня.