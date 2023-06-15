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Общество

В Минстрое назвали невыполнимым сокращение сроков отключения горячей воды до трех дней

Ведомости

Предложение сократить сроки отключения горячей воды до трех дней невыполнимо, к этому вопросу из соображений безопасности необходимо подходить аккуратно. Об этом в разговоре с «РИА Новости» в кулуарах ПМЭФ сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

«А реально как, допустим, при серьезной аварии или серьезных изменениях там в программе той, которая принята, модернизации коммунальной инфраструктуры за три дня? Я думаю, что очень аккуратно нужно к этому относиться. Иначе можно сорвать сам процесс реконструкции сетей и в итоге получить просто негатив», – сказал он.

8 июня вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил уменьшить срок отключения горячей воды летом до трех дней. По его словам, современные технологии позволяют провести ежегодный ремонт и профилактику водоснабжения за три дня, а не за неделю.

Сейчас горячую воду отключают летом с конца июня до августа. В Москве максимальный срок отключения составляет не более 10 дней, тогда как по законодательной норме – не более 14 дней. До 2011 г. сроки отключения воды составляли не более 21 дня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных