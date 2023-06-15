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Общество

Гребенщикова оштрафовали по делу о дискредитации армии

Ведомости

Музыканту, лидеру рок-группы «Аквариум» Борису Гребенщикову выписали штраф в размере 50 000 руб. по делу о дискредитации российской армии. Об этом «Ведомостям» сообщили в Тверском суде Москвы.

Гребенщиков был признан виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до 50 000 руб.

В отношении Гребенщикова административный протокол был составлен 18 мая. Согласно материалам дела, основанием для этого стало интервью на одном из каналов на YouTube, где он «допустил дискредитирующие ВС РФ высказывания».

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил принять закон о лишении имущества покинувших Россию граждан. По его словам, это «самое страшное наказание» для человека, который ведет подрывную деятельность против России. Среди тех, кто может подпасть под действие закона в случае его принятия, Цеков назвал в том числе Гребенщикова, а также других деятелей культуры, которые активно комментируют конфликт на Украине. Гребенщиков сейчас живет в Лондоне. Он уехал из России вскоре после начала спецоперации 24 февраля 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных