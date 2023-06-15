Гребенщикова оштрафовали по делу о дискредитации армии

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил принять закон о лишении имущества покинувших Россию граждан. По его словам, это «самое страшное наказание» для человека, который ведет подрывную деятельность против России. Среди тех, кто может подпасть под действие закона в случае его принятия, Цеков назвал в том числе Гребенщикова, а также других деятелей культуры, которые активно комментируют конфликт на Украине. Гребенщиков сейчас живет в Лондоне. Он уехал из России вскоре после начала спецоперации 24 февраля 2022 г.