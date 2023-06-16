Летевший в Сочи самолет вынужденно сел в Саратове

По данным Telegram-канала Mash, речь идет о рейсе №2047. Самолет вылетел из «Домодедово» в 16.39 с задержкой почти на один час, следует из данных на сайте аэропорта. Как утверждает Mash, причиной посадки в Саратове стали технические неполадки. По информации канала, пострадавших нет, всего на борту находились 178 человек.