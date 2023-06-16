Летевший в Сочи самолет вынужденно сел в Саратове
Самолет, выполнявший рейс Москва – Сочи, совершил вынужденную посадку в саратовском аэропорту «Гагарин». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Лайнер Boeing 737 принадлежит авиакомпании S7. Самолет приземлился в Саратове в 19.08 (18.08 мск). Количество пассажиров на борту не уточняется. В пресс-службе также не назвали причину незапланированной посадки. Там отметили, что с пассажирами работает представитель авиакомпании.
По данным Telegram-канала Mash, речь идет о рейсе №2047. Самолет вылетел из «Домодедово» в 16.39 с задержкой почти на один час, следует из данных на сайте аэропорта. Как утверждает Mash, причиной посадки в Саратове стали технические неполадки. По информации канала, пострадавших нет, всего на борту находились 178 человек.
12 июня Росавиация открыла дополнительный маршрут для полетов гражданских самолетов на юг России, включая Сочи. В ведомстве пояснили, что такая мера позволит сократить время полета в среднем на 35 минут.
С открытием нового коридора самолетам больше не нужно летать через Казахстан, пояснил источник Telegram-канала «Авиамоторщина». Дополнительный маршрут призван развести лайнеры по направлениям полета: по одному коридору самолеты будут лететь на юг, а по другому – в обратном направлении. Оба коридора односторонние.