Во Франции произошло землетрясение магнитудой до 4,4

Подземные толчки были зафиксированы в ночь на 17 июня в 12 км от коммуны Сюржер с населением 6800 человек. В 127 км находится город Нант с населением порядка 270 000 человек. Позже в том же районе были отмечены толчки магнитудой 3,1. Днем ранее EMSC также зафиксировал землетрясения магнитудой 5,3 в том районе.