Во Франции произошло землетрясение магнитудой до 4,4
На западе Франции произошло землетрясение магнитудой до 4,4. Это следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Подземные толчки были зафиксированы в ночь на 17 июня в 12 км от коммуны Сюржер с населением 6800 человек. В 127 км находится город Нант с населением порядка 270 000 человек. Позже в том же районе были отмечены толчки магнитудой 3,1. Днем ранее EMSC также зафиксировал землетрясения магнитудой 5,3 в том районе.
В префектуре Де-Севр заявили об одном пострадавшем в результате землетрясения. Почти все жители Ла-Лень (порядка 500 человек) были эвакуированы в качестве меры предосторожности, сообщило издание France Bleu La Rochelle. О пострадавших зданиях также сообщалось в коммуне Арсе.
В начале февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии произошли землетрясения магнитудой до 7,8. В результате произошедшего погибло порядка 50 000 человек. Позже подземные толчки стали ощущаться в разных странах.
14 мая ГУ МЧС по Камчатскому краю со ссылкой на данные филиала геофизической службы РАН на полуострове сообщило, что в акватории Тихого океана и Камчатского залива были зафиксированы три землетрясения. Наиболее сильные подземные толчки, магнитудой 5,2, произошли вечером 14 мая на глубине 68 км в акватории залива.
В начале апреля у землетрясения также произошло в районе озера Байкал. Магнитуда тогда составила 4,6, глубина составила 10 км. Руководитель Байкальского филиала службы Елена Кобелева в разговоре с «РИА Новости» тогда уточнила, что эпицентр землетрясения находился примерно в 20 км к югу от поселка Еланцы.