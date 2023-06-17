Газета
Общество

Во Франции произошло землетрясение магнитудой до 4,4

Ведомости

На западе Франции произошло землетрясение магнитудой до 4,4. Это следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в ночь на 17 июня в 12 км от коммуны Сюржер с населением 6800 человек. В 127 км находится город Нант с населением порядка 270 000 человек. Позже в том же районе были отмечены толчки магнитудой 3,1. Днем ранее EMSC также зафиксировал землетрясения магнитудой 5,3 в том районе.

В префектуре Де-Севр заявили об одном пострадавшем в результате землетрясения. Почти все жители Ла-Лень (порядка 500 человек) были эвакуированы в качестве меры предосторожности, сообщило издание France Bleu La Rochelle. О пострадавших зданиях также сообщалось в коммуне Арсе.

В начале февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии произошли землетрясения магнитудой до 7,8. В результате произошедшего погибло порядка 50 000 человек. Позже подземные толчки стали ощущаться в разных странах.

14 мая ГУ МЧС по Камчатскому краю со ссылкой на данные филиала геофизической службы РАН на полуострове сообщило, что в акватории Тихого океана и Камчатского залива были зафиксированы три землетрясения. Наиболее сильные подземные толчки, магнитудой 5,2, произошли вечером 14 мая на глубине 68 км в акватории залива.

В начале апреля у землетрясения также произошло в районе озера Байкал. Магнитуда тогда составила 4,6, глубина составила 10 км. Руководитель Байкальского филиала службы Елена Кобелева в разговоре с «РИА Новости» тогда уточнила, что эпицентр землетрясения находился примерно в 20 км к югу от поселка Еланцы. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных