Движение поездов между Россией и Абхазией восстановлено после сильных дождей
Расчищено направление Гагра – Цандрипш, также продолжается восстановление контактной сети, рассказали в представительстве. Кроме этого, из-за продолжения восстановительных работ поезда Москва – Сухум и Санкт-Петербург – Сухум будут курсировать на тепловозной тяге по территории Абхазии.
О приостановке движения поездов объявила Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, принадлежит РЖД) 14 июня. Движение поездов было остановлено из-за селя, сошедшего на пути, а также камнепада, который повредил опоры, сообщил тогда «Интерфаксу» помощник директора Абхазской железной дороги Октай Хазириши.
В Сочи из-за ливней из берегов вышла река Мацеста в Хостинском районе, в результате чего, по данным оперштаба Краснодарского края, произошло подтопление автомобилей, придомовых территорий, цокольных помещений и др. В городе также были временно закрыты пляжные территории.