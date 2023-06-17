Движение поездов между Россией и Абхазией восстановлено после сильных дождей

В Сочи из-за ливней из берегов вышла река Мацеста в Хостинском районе, в результате чего, по данным оперштаба Краснодарского края, произошло подтопление автомобилей, придомовых территорий, цокольных помещений и др. В городе также были временно закрыты пляжные территории.