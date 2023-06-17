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Общество

Движение поездов между Россией и Абхазией восстановлено после сильных дождей

Ведомости

Железнодорожное сообщение между Россией и Абхазией возобновлено после ликвидации последствий сильных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК, входит в РЖД), пишет ТАСС.

Расчищено направление Гагра – Цандрипш, также продолжается восстановление контактной сети, рассказали в представительстве. Кроме этого, из-за продолжения восстановительных работ поезда Москва – Сухум и Санкт-Петербург – Сухум будут курсировать на тепловозной тяге по территории Абхазии.

О приостановке движения поездов объявила Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, принадлежит РЖД) 14 июня. Движение поездов было остановлено из-за селя, сошедшего на пути, а также камнепада, который повредил опоры, сообщил тогда «Интерфаксу» помощник директора Абхазской железной дороги Октай Хазириши.

В Сочи из-за ливней из берегов вышла река Мацеста в Хостинском районе, в результате чего, по данным оперштаба Краснодарского края, произошло подтопление автомобилей, придомовых территорий, цокольных помещений и др. В городе также были временно закрыты пляжные территории.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных