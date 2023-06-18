Автомобиль насмерть сбил двух лосей на МКАД
На МКАД автомобилист сбил двух лосей, водитель не пострадал, животные погибли, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
Авария произошла на внутренней стороне 32-го км МКАД. В столичном дептрансе изначально уточнили, что машина наехала на трех лосей. По данным прокуратуры, животных сбила Kia, два лося погибли на месте, 32-летний водитель не пострадал.
Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы поставила на контроль вопрос возмещения ущерба, который был причинен окружающей среде в результате гибели животных.