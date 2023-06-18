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Автомобиль насмерть сбил двух лосей на МКАД

Ведомости

На МКАД автомобилист сбил двух лосей, водитель не пострадал, животные погибли, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы. 

Авария произошла на внутренней стороне 32-го км МКАД. В столичном дептрансе изначально уточнили, что машина наехала на трех лосей. По данным прокуратуры, животных сбила Kia, два лося погибли на месте, 32-летний водитель не пострадал.

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы поставила на контроль вопрос возмещения ущерба, который был причинен окружающей среде в результате гибели животных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных