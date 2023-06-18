Умер 97-летний внук Троцкого

Всеволод Волков – сын старшей дочери Троцкого, одного из организаторов Октябрьской революции 1917 г. Волков родился 7 марта 1926 года в СССР. После того как он стал сиротой, он жил с дядей Львом Седовым в Париже до его гибели. В 1939 г. Волков вместе с дедом приехал в Мексику, где он стал свидетелем двух покушений на Троцкого.