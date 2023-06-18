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Умер 97-летний внук Троцкого

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В Мехико в возрасте 97 лет умер внук Льва Троцкого Всеволод Волков, сообщается на сайте мексиканского Левого социалистического движения.

«Волков был важным живым символом – символом целой революционной эпохи, героического периода потрясений и напряжения, полного триумфов и трагедий, затронувших жизни миллионов людей, а значит, и отдельных людей <...> Смерть Волкова означает исчезновение последней оставшейся физической связи с Львом Троцким», – говорится в публикации

Всеволод Волков – сын старшей дочери Троцкого, одного из организаторов Октябрьской революции 1917 г. Волков родился 7 марта 1926 года в СССР. После того как он стал сиротой, он жил с дядей Львом Седовым в Париже до его гибели. В 1939 г. Волков вместе с дедом приехал в Мексику, где он стал свидетелем двух покушений на Троцкого.

«ГПУ дважды нападало на дом Троцких. В первом он был ранен в ногу шальной пулей. Но атака не достигла своей цели, чего она достигла лишь несколько месяцев спустя, в августе 1940 г. Эстебану было всего 14 лет», – говорится в публикации.

20 августа 1940 г. Троцкий был смертельно ранен агентом НКВД Рамоном Меркадером в Койоакане и умер на следующий день.

В Мексике внук Троцкого изучал химию и участвовал в местном социалистическом движении. В 1990 г. в доме своего деда и бабушки в Койоакане он открыл Дом-музей Троцкого.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных