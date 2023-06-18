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Полиция освободила заложников в отделении банка «Каспий» в Астане

Ведомости

Сотрудники полиции штурмом взяли отделение банка «Каспий» в Астане, освободив заложников и обезвредив злоумышленника, сообщило МВД Казахстана.

«Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Все заложники освобождены», – говорится в сообщении.

В результате операции никто из заложников, а также сам захватчик не пострадали. Операцией по освобождению заложников руководил глава ведомства Марат Ахметжанов, добавили в МВД.

Вооруженный мужчина взял в заложники посетителей отделения банка «Каспий» на улице Достык в Астане ранее сегодня, сотрудники полиции проводили с ним переговоры, требования нападавшего официально не сообщались. По информации СМИ, он потребовал перевести все активы банка в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. В самом банке отмечали, что в отделении находились только сотрудники банка. В МВД позднее уточнили, что в отделении было семь человек. Для операции были привлечены бойцы отряда спецназа «Арлан».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных