Полиция освободила заложников в отделении банка «Каспий» в Астане

Вооруженный мужчина взял в заложники посетителей отделения банка «Каспий» на улице Достык в Астане ранее сегодня, сотрудники полиции проводили с ним переговоры, требования нападавшего официально не сообщались. По информации СМИ, он потребовал перевести все активы банка в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. В самом банке отмечали, что в отделении находились только сотрудники банка. В МВД позднее уточнили, что в отделении было семь человек. Для операции были привлечены бойцы отряда спецназа «Арлан».