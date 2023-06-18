Во Владикавказе ввели режим ЧС из-за ливней
Власти Владикавказа ввели на территории города режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней, сообщил Telegram-канал городской администрации.
«По решению комиссии с 18:00 (совпадает с московским) на территории города вводится режим чрезвычайной ситуации», – говорится в сообщении.
Глава администрации Вячеслав Мильдзихов сообщил в свою очередь, что 50-метровый участок дороги у поселка Южного залило селевым потоком, из-за чего некоторые дома оказались подтоплены, зафиксированы разрушения, на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Информация о пострадавших не приводится.
Региональное управление МЧС России уточнило, что в Южном подтоплены три дома. Также во Владикавказе был подтоплен один многоквартирный и один частный дом. Пассажиров одного из автомобилей на ул. Защитников Осетии спасателям пришлось эвакуировать.
Кроме того, на пяти улицах города отключился свет, а еще на шести зафиксировано падение деревьев.