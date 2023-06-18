Во Владикавказе ввели режим ЧС из-за ливней

Региональное управление МЧС России уточнило, что в Южном подтоплены три дома. Также во Владикавказе был подтоплен один многоквартирный и один частный дом. Пассажиров одного из автомобилей на ул. Защитников Осетии спасателям пришлось эвакуировать.