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Общество

Во Владикавказе ввели режим ЧС из-за ливней

Ведомости

Власти Владикавказа ввели на территории города режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней, сообщил Telegram-канал городской администрации.

«По решению комиссии с 18:00 (совпадает с московским) на территории города вводится режим чрезвычайной ситуации», – говорится в сообщении.

Глава администрации Вячеслав Мильдзихов сообщил в свою очередь, что 50-метровый участок дороги у поселка Южного залило селевым потоком, из-за чего некоторые дома оказались подтоплены, зафиксированы разрушения, на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Информация о пострадавших не приводится.

Региональное управление МЧС России уточнило, что в Южном подтоплены три дома. Также во Владикавказе был подтоплен один многоквартирный и один частный дом. Пассажиров одного из автомобилей на ул. Защитников Осетии спасателям пришлось эвакуировать.

Кроме того, на пяти улицах города отключился свет, а еще на шести зафиксировано падение деревьев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных