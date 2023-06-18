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Общество

В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели семи человек при пожаре

Ведомости

Управление Следственного комитета (СК) России по Татарстану возбудило уголовное дело по факту гибели семи человек в частном доме в деревне Саитово Тукаевского района.

По данным следователей, среди погибших четверо детей 2016-2019 г. р. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас оперативники выясняют причины трагедии.

Региональное управление МЧС сообщило, в свою очередь, что всего в доме проживали восемь человек, при этом мать детей вышла из горящего дома. В полиции охарактеризовали семью как неблагополучную.

По данным МЧС, этот дом еще в 2021 г. был оборудован автономными дымовыми пожарными извещателями, в ноябре 2022 г. в них были заменены элементы питания, а в феврале этого года была проведена проверка работоспособности всей системы.

К тушению пожара были привлечены 43 человека и 17 единиц единиц техники.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных