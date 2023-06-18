В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели семи человек при пожаре
Управление Следственного комитета (СК) России по Татарстану возбудило уголовное дело по факту гибели семи человек в частном доме в деревне Саитово Тукаевского района.
По данным следователей, среди погибших четверо детей 2016-2019 г. р. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас оперативники выясняют причины трагедии.
Региональное управление МЧС сообщило, в свою очередь, что всего в доме проживали восемь человек, при этом мать детей вышла из горящего дома. В полиции охарактеризовали семью как неблагополучную.
По данным МЧС, этот дом еще в 2021 г. был оборудован автономными дымовыми пожарными извещателями, в ноябре 2022 г. в них были заменены элементы питания, а в феврале этого года была проведена проверка работоспособности всей системы.
К тушению пожара были привлечены 43 человека и 17 единиц единиц техники.