Движение «Аэроэкспресса» до «Домодево» приостановили из-за схода грузовых вагонов
Движение поездов «Аэроэкспресс» до «Домодево» и обратно временно приостановили из-за сошедших с рельсов грузовых вагонов на станции Бирюлево-Товарная. Об этом сообщил Telegram-канал компании.
«В связи со сходом нескольких грузовых вагонов на станции МЖД Бирюлево-Товарная нет движения поездов «Аэроэкспресс» до аэропорта «Домодедово» и обратно», – говорится в сообщении.
В компании посоветовали добираться до аэропорта на экспресс-автобусе 1185 от метро «Домодедовская».
В РЖД пояснили, что сошли с рельсов шесть грузовых вагонов с цементом в 13:07 мск на станции Бирюлево-Товарная.
«Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Движение по станции приостановлено, ведутся работы по ликвидации последствий происшествия», – сообщил перевозчик (цитата по «РИА Новости»).
В компании предупредили о задержках в движении поездов «Аэроэкспресс» в «Домодедово», а также пассажирских и пригородных поездов Павелецкого направления.