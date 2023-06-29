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Движение «Аэроэкспресса» до «Домодево» приостановили из-за схода грузовых вагонов

Ведомости

Движение поездов «Аэроэкспресс» до «Домодево» и обратно временно приостановили из-за сошедших с рельсов грузовых вагонов на станции Бирюлево-Товарная. Об этом сообщил Telegram-канал компании.

«В связи со сходом нескольких грузовых вагонов на станции МЖД Бирюлево-Товарная нет движения поездов «Аэроэкспресс» до аэропорта «Домодедово» и обратно», – говорится в сообщении.

В компании посоветовали добираться до аэропорта на экспресс-автобусе 1185 от метро «Домодедовская».

В РЖД пояснили, что сошли с рельсов шесть грузовых вагонов с цементом в 13:07 мск на станции Бирюлево-Товарная.

«Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Движение по станции приостановлено, ведутся работы по ликвидации последствий происшествия», – сообщил перевозчик (цитата по «РИА Новости»).

В компании предупредили о задержках в движении поездов «Аэроэкспресс» в «Домодедово», а также пассажирских и пригородных поездов Павелецкого направления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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